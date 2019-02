«Si hasta Trump apoya a los antivacunas, apaga y vámonos» Rosell, coautor de 'Discursos antivacunas en redes sociales'. / R. Jiménez El doctor vallisoletano Ignacio Rosell es coautor de un estudio en el que analiza los argumentos falsos de los detractores de la inmunización SONIA QUINTANA Valladolid Viernes, 1 febrero 2019, 09:02

En España no es obligatorio vacunarse pero la proporción de niños que reciben las vacunas recomendadas se sitúa en un 97%. Castilla y León acaba de estrenar este 2019 el Calendario de Vacunas para toda la vida. «Ya no hablamos de un calendario de vacunación infantil, hablamos de las vacunas recomendadas desde antes de nacer, como la de la tosferina para las mujeres embarazadas, hasta la de la gripe para las personas mayores», recuerda Ignacio Rosell, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, profesor en la UVA y coautor del estudio 'Discursos antivacunas en las redes sociales: análisis de los argumentos más frecuentes'.

–Con un 97% de éxito, se niegan a dejar escapar a ese 3%, ¿tan malo es no vacunarse?

–El problema es que se está perdiendo la confianza en las vacunas y eso hace que la gente se vacune menos y que vuelvan a aparecer enfermedades que teníamos ya controladas.

–¿El discurso médico ha dejado de ser esa especie de 'palabra de Dios' que era antes?

–Las formas de actuar en las consultas están cambiando. Antes se podía buscar una segunda opinión de otro médico; ahora nos da la impresión de que los médicos somos ya esa segunda opinión médica, después de Google. Si la gente está obteniendo información de mensajes que no son correctos, queremos conocer esos mensajes que están circulando en las redes para poder darles una respuesta y ayudar al paciente a tomar una buena decisión.

–¿Son muchos los pacientes que se acercan a la consulta con dudas sobre las vacunas?

–Sí, aunque en nuestro entorno el dato es relativamente bajo, hay gente con dudas; por eso queremos evitar que se expanda el discurso de los antivacunas y que se pierda la confianza en ellas. De ese 3% de población que no se vacuna, la causa más frecuente no es que sus padres sean antivacunas. Hay un porcentaje de exclusión social, de ignorancia, de marginación, de despiste, de dejadez... No todos los padres son de libro. En Castilla y León, en 2017, de los 17.000 niños que tenían que vacunarse de la llamada 'triple vírica' a los 12 meses de vida, no se vacunaron unos 500. De esos 500, que se manifiesten 'antivacunas' son 30. El porcentaje es un dos por mil, pero no podemos permitir que se expanda esa pérdida de confianza.

-¿Cuál es la duda más frecuente de los padres?

-Las dudas más frecuentes siempre tienen que ver con la seguridad; no olvidemos que las vacunas se inoculan siempre a niños sanos. El argumentos de los 'antivacunas' que más eco encuentra es el de que producen autismo. Hasta Donald Trump publicó un tuit diciendo que las vacunas producen autismo. Es de antes de que fuera presidente, pero no lo ha borrado nunca. Si la persona más poderosa del mundo sugiere eso, apoyándose en un bulo, apaga y vámonos. También mienten asegurando que incluyen mercurio; y dicen que tienen aluminio, que es verdad, pero una menestra de verduras, aunque sean ecológicas, tiene el mismo aluminio que una vacuna. No se está metiendo a nadie una bola de papel de aluminio en sangre. Pero ya se sabe, de fútbol y medicina, todo el mundo opina.

–En su cuenta de Twitter se puede leer: 'Los que engañan con la salud me ponen enfermo'. ¿Por eso se ha lanzado a la batalla?

–Con las redes sociales tenemos más información que nunca y más accesible; pero hay información muy buena e información muy mala, y las redes sociales facilitan por igual su difusión, que ahora llega a más gente que nunca. Hay que educar para saber distinguir los bulos. ¡Ojalá podamos enseñar a no difundir nada que no esté contrastado! En temas de Medicina cuando se habla de Física Cuántica, de Holística o del secreto mejor guardado, por ejemplo, de no sé qué tribu del Amazonas... hay que dudar.

–De ahí que con su estudio quieran conseguir que los especialistas tengan siempre una buena respuesta para un bulo.

–Creemos que es bueno formar sobretodo a los pediatras para que no den una respuesta inadecuada y pierdan una oportunidad de vacunar un niño.