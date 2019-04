El tribunal denunciará a Jesús Verdugo ante el Colegio de Abogados por tener que suspender el juicio tras negarse a defender al reo El letrado Jesús Verdugo abandona el Palacio de la Audiencia. / R. Jiménez El exdecano de los abogados de Valladolid alega falta de confianza en su cliente, acusado de estafas múltiples, y señala que hace días suplicó al tribunal que le concediese la renuncia M. J. PASCUAL Valladolid Martes, 2 abril 2019, 11:47

«Nadie me puede obligar a defender a un cliente», le ha dicho Jesús Verdugo al presidente del tribunal, José Luis Ruiz Romero, cuando le ha conminado a repensarse su decisión para no tener que suspender el juicio contra Antonio María Robles Amigo, de 72 años, acusado de utilizar a parados, mendigos y amigos como víctimas de sus estafas y para quien el fiscal solicita nueve años de prisión, multa de 6.600 euros y una indemnización de mád de 44.000 euros. Alguna de sus víctimas esperaban fuera para declarar como testigos, llegados de Palencia, algunos, y otros, muy mayores, procedentes de una residencia de ancianos, quienes protestaron al magistrado por la suspensión de un asunto judicial abierto desde 2010 y que ya ha pasado por otras suspensiones.

El magistrado presidente solicitó al veterano letrado que se pensase lo de renunciar a defender al reo, pero Verdugo insistió en que había perdido la confianza en él, a pesar de que el propio acusado, preguntado por Ruiz Romero, indicó que no le importaba que Verdugo le defendiera. El tribunal desestimó el recurso de súplica al entender, señaló Ruiz Romero, «no justificada la renuncia porque son manifestaciones subjetivas, sin apoyo objetivo en el que pueda justificarse la falta de confianza en su cliente». El magistrado ha recordado que ya se había producido otra suspensión del señalamiento anterior y el tribunal accedió a conceder a Verdugo unos días para tratar con su cliente y replantear su estrategia de defensa.

Por ese motivo, el presidente del tribunal ha comunicado al letrado que «no considera admisible» la nueva suspensión y que hará llegar al Colegio de Abogados de Valladolid lo ocurrido para que le sancione.

Verdugo ha replicado al magistrado que no iba a defender «a este señor, porque él mismo fue quien me mandó renunciar» y ha subrayado que en 42 años de profesión no ha necesitado «maniobra alguna para suspender un juicio» y ha insistido en que «a un letrado no le pueden imponer la defensa, otra cuestión es la corrección disciplinaria, pero no por eso me van a imponer la defensa, porque yo no voy a recuperar la confianza».

Finalmente, y tras oir a las acusaciones, que consideraron que se podría correr el riesgo de indefensión para el acusado si continuaba el juicio, el magistrado presidente ha decidido suspender la vista oral «ante la postura contumaz» de Verdugo, no sin antes expresar su «profundo malestar» ante la actitud del letrado. «Es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta y derivada de la postura de un letrado con tanta veteranía y que ha sido decano del Colegio». Una postura «contumaz que hace mella en este tribunal, porque consideramos que la actitud ha sido premeditada, al venir a comparecer sin apuntes, carpetas o algo que le pudiese servir para realizar el juicio».

Así que Ruiz Romero ha advertido al letrado de la acción disciplinaria y ha ordenado al acusado que se busque otro abogado en el plazo de tres días o se le designará uno de oficio. «Con todo el dolor profesional de este presidente, se suspende el juicio. Despejen la Sala», concluyó.

Recurso de súplica

A la salida del Palacio de Justicia Verdugo ha explicado a los periodistas que hace siete días que presentó el recurso de súplica para que se suspendiera el juicio pero que se le denegó con el argumento del artículo 553 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha señalado que se encontró días atrás con su cliente en Duque de la Victoria y que este se mostró en contra de una de las argumentaciones del juicio, basada en las prescripción. Finalmente, ha dicho Verdugo, quedaron en que él renunciaba y al cliente le pareció bien. «La falta de confianza no se puede acreditar y yo no le iba a defender de ninguna manera. El Colegio no puede tomar ninguna medida contra esto», ha remarcado.

Así que el juicio contra Antonio María Robles Amigo ha sido suspendido 'sine die'. El acusado habría cometido las estafas entre 2007 y 2010 y se le atribuyen cinco delitos continuados de falsedad en documento privado y mercantil y de estafa. Durante la operación policial se descubrió que el detenido escogía a sus víctimas entre mendigos, parados y analfabetos, incluso llegó a utilizar a amigos suyos, a los que ofrecía gestionar su patrimonio o les hacía falsas ofertas de empleo. Conseguía acceder así a sus cuentas y falseaba la documentación para solicitar préstamos, tarjetas y realizar compras de productos que después vendía. Las personas a quienes había usurpado su personalidad financiera no se percataban hasta que las entidades estafadas ejercían acciones judiciales contra ellas o les colocaban en listado de morosos.