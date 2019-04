Tres terrazas de la plaza de Poniente de Valladolid, pendientes de los vecinos para renovar la licencia Terrazas situadas detrás de la plaza de Poniente. / R. J. Urbanismo da de plazo a tres bares hasta el 1 de junio para que presenten la autorización de los propietarios de la calle de que pueden instalarse LORENA SANCHO Valladolid Miércoles, 10 abril 2019, 07:29

Tres terrazas situadas en la zona de la Plaza de Poniente deberán acreditar antes del próximo 1 de junio la autorización de los propietarios de la calle particular sobre la que están instaladas para poder renovar la licencia anual que otorga el Ayuntamiento.

De lo contrario, se ordenará levantarlas de su ubicación actual. Se trata de tres establecimientos hosteleros que albergan terrazas cubiertas en la calle peatonal del aparcamiento de Poniente, zona habitual para el ocio nocturno de la ciudad, pero cuya vía se delimitó hace unos meses que era de titularidad privada.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid ha concedido así a los bares titulares de las citadas terrazas una prórroga de dos meses para que puedan presentar la autorización expresa de los propietarios de esta calle para poder ocuparla, perteneciente a la comunidad de propietarios del garaje La Rosaleda.

Pues al ser de titularidad particular, el Ayuntamiento no puede renovar de forma automática la autorización. Una situación que ha generado malestar entre algunos de los vecinos de la zona, que una vez que el periodo para renovar la licencia terminó el 1 de abril consideraban que estas terrazas estaban sin licencia. «Nos pidieron más tiempo para poder obtener el permiso, porque esta calle entendíamos que era pública, pero hubo un litigio y se falló que era un espacio privado, de ahí que necesiten más tiempo para obtenerlo», aclaró el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. De no conseguir la autorización, las terrazas, eso sí, deberán desaparecer.