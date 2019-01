Tres meses sin rastro del autor del asalto en el que perdió la vida una vecina de la Circular, Valladolid Traslado del cuerpo de la víctima el 18 de octubre. / G. VILLAMIL La titular del Juzgado de Instrucción número 3 mantiene el secreto de las actuaciones para facilitar la investigación policial M. J. PASCUAL Domingo, 27 enero 2019, 13:35

Han pasado ya tres meses y lo que ocurrió en el piso de María A. M., que terminó con su muerte violenta, sigue siendo un misterio. Fuentes policiales señalaron al respecto que la investigación, que coordina el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid, ni mucho menos ha concluido y se ha prolongado el secreto de sumario para no perjudicar las pesquisas del equipo de Homicidios, con el fin de ir cerrando el cerco sobre los sospechosos y poder llevar al autor o autores del crimen hasta el banquillo.

La primera incógnita a resolver por parte de los investigadores es cómo entraron en la vivienda, en el primer piso del bloque 9 de la Circular. La mujer, que vivía sola desde que su marido falleció en 2015, nunca abría la puerta a nadie que no conociera y, aparentemente, la entrada principal no había sido forzada. Pudieron, tal vez, llegar al interior desde el patio de luces, a través de la ventana de la cocina. Cuando sus hijos, alarmados porque no respondía a sus llamadas, entraron en el piso acompañados de la policía, a las 15:45 horas del 18 de octubre pasado, María A. M, 'Mari', de 73 años, estaba muerta, tendida y amordazada con cinta americana que le cubría buena parte de la cabeza. El piso estaba completamente patas arriba, como si se hubiera registrado toda la casa sin miramientos. Se desconoce si encontraron el botín que buscaban.

No era la primera vez que asaltaban la vivienda, pues la víctima ya sufrió un atraco muy parecido hacía cuatro años. Mari, perteneciente a una conocida familia de tratantes de ganado oriunda de Peñafiel, contaba a sus conocidos que había hecho frente a los ladrones y que en esa ocasión «no se habían llevado ni un duro». Los investigadores tuvieron en cuenta este detalle desde el primer momento, sin descartar que el asalto a la vivienda pudiera ser una simulación para 'ablandar' a la anciana y que al autor o autores se les fue de las manos y, producto de la enorme tensión y el terror, la mujer murió, por asfixia al haber sido amordazada, o por infarto.

Entre las primeras hipótesis barajadas por los agentes respecto del móvil de este supuesto robo está la de la venganza, una teoría que los propios familiares se encargaron de transmitir a los investigadores, que no pasaron por alto el hecho sorprendente de que una misma persona y en una misma casa sufra dos allanamientos en solo cuatro años.