Voladura en 1999 del edificio de la subida a Parquesol por Doctor Villacián.

Voladura en 1999 del edificio de la subida a Parquesol por Doctor Villacián. Fotografía de Ramón Gómez y vídeo de Rodrigo Ucero

Curioseando por Valladolid

Los tres edificios dinamitados en Valladolid

En los años noventa del siglo XX y principios del XXI vecinos y curiosos fueron testigos de tres voladuras controladas de inmuebles en la capital

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:56

Comenta

17 artilleros. 35 kilos de explosivos. 2 segundos. 5.000 curiosos y 6.000 toneladas de escombros. Fue un acontecimiento espectacular. Eran las 16.31 ... del viernes 8 de enero de 1999 cuando un ruido seco marcó la diferencia entre edificio en pie y edificio tumbado en Parquesol. No era la primera vez que los vallisoletanos eran testigos de la voladura controlada de un edificio. El 13 de febrero de 1992, a las 13.15 horas, 200 personas fueron testigos de la voladura del último edificio que permanecía en pie de la antigua fábrica de cerveza Cruz Blanca, en el barrio de San Juan: el silo. Entonces se utilizaron 22 kilos de dinamita, que se distribuyeron en 120 barrenos, para hacer 'desaparecer' un edificio de 24 metros de altura (la pared que tenía fachada a la calle Santa Lucía).

