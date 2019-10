Los tres acusados de 'piratear' a televisión de pago afirman ante la Audiencia de Valladolid que lo hacían «por altruismo» Los acusados, junto a sus letrados defensores, al inicio de la vista oral en la Audiencia de Valladolid. R / . J. PalcoTV, creada en 2014 para 'enlazar' y reproducir contenidos audiovisuales de plataformas de pago, «era muy novedosa y estable» y «uno de los primeros casos que se destaparon», afirma el representante legal de la compañía M. J. PASCUAL Valladolid Martes, 15 octubre 2019, 18:14

El juicio de este martes en la Audiencia, el primero que celebra el tribunal vallisoletano por un caso de supuesta 'piratería' informática, ha puesto en evidencia la dificultad para perseguir estos delitos, investigarlos y cuantificar los perjuicios económicos, el «lucro cesante». Porque ¿Cómo saber cuántos usuarios dejaron de contratar la plataforma de pago de contenidos audiovisuales, en este caso, de Movistar+, porque habían accedido a sus contenidos a través de PalcoTV, la herramienta informática que ha llevado al banquillo a los tres acusados de desarrollarla y difundirla en blogs y chats? Lo que está muy claro para las acusaciones es que en 2014 el usuario pagaba más de 88 euros mensuales por contratar la televisión de pago, una cifra muy alejada de los 8 o 12 euros que costaban las 'descargas' ilegales de películas.

Los tres encausados, uno de Valladolid y dos de Sevilla, niegan haberse beneficiado económicamente e insisten en que simplemente difundían enlaces con listas de reproducción «por mero altruismo», dentro de un foro de Internet en el que se conocieron y donde daban rienda suelta en él «a su pasión» por el entorno Kodi, un programa capaz de reproducir cualquier contenido multimedia. Y que después, cuando en 2015 la Ley de Propiedad Intelectual entró en vigor, dejaron de favorecer los enlaces a listas para no incurrir en ilegalidad.

Pero las acusaciones, en sus conclusiones finales, mantuvieron que los tres se beneficiaron del 'pirateo' de miles de contenidos audiovisuales, si bien el «cuánto» tendrá que ser establecido en la sentencia porque ninguna de las acusaciones se atrevieron a cuantificarlo. El «programita« desarrollado por Sergio L. R. en 2014 es considerado por los investigadores de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional como «imprescindible« para poder acceder a contenidos cerrados de la plataforma de televisión de pago de Movistar+. De hecho, indicaron, se trataba de una herramienta «muy novedosa y estable» y por ello PalcoTV llamó la atención de la compañía de telecomunicaciones, que decidió denunciarlo.

Tanto para la Fiscalía como para la acusación particular, que solicitan para Sergio L. R., José Alberto G. B. y Darío M. O. penas de dos años y medio de prisión para cada uno de ellos, crearon y favorecieron el uso de PalcoTV para obtener un beneficio económico. De hecho, apunta la fiscal jefe, José Alberto G. B. solicitaba, para facilitar las listas de reproducción, cuotas de 8 a 12 euros, mientras que los otros dos acusados tenían en sus respectivos blog botones de PayPal para recibir los «donativos» de los internautas a cambio de tener acceso a las listas, e incluso realizaron tutoriales explicativos de cómo utilizar el 'plugin' para acceder a contenidos audiovisuales cerrados de televisiones de pago.

Sergio L. R., economista, ha reconocido durante su declaración ante el tribunal de la Sala Cuarta ser el desarrollador de PalcoTV, una extensión de Kodi que cargaba listas de reproducción multimedia que estuvo operativo desde abril de 2014 hasta enero de 2017. El acusado ha puntualizado que se limitaba a «enlazar y cargar las listas», pero que el contenido «era cosa del usuario». Ha negado que cobrara por ello e insistido en que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, «retiró» los enlaces a las listas aunque, ha subrayado, «hasta entonces la conciencia general en Internet es que no era delito colgar listas». El creador del 'addon' ha señalado con orgullo que en dos años PalcoTV tuvo más de un millón de visitas.

Cortar y pegar

Ha indicado también que desde 2015 se desmarcó de los otros dos acusados, a quienes había conocido en el foro, porque le expresaron que querían continuar con las listas de reproducción.

José Alberto G. B., cocinero de profesión, ha manifestado que él no tiene conocimientos informáticos y se limitaba a «enlazar listas que copiaba y pegaba de Internet, sin saber lo que contienen» y también ha negado que hubiera pedido dinero. «la gente donaba en agradecimiento a la ayuda que yo ofrezco, pero es algo libre y gratuito», ha señalado. El encausado ha subrayado que desconocía que lo que hacía fuera delito, no había un fin económico y que su único ánimo era el de «ayudar, porque en aquella época había mucho águila que se aprovechaba de la ignorancia de otros». También andaluz, Darío M. O., el tercer acusado, abundó en la idea del altruismo. Todos los letrados de la defensa insistieron en que no se trata de una organización criminal sino en un foro de aficionados a la informática que se conocieron en un chat pero sin intencionalidad económica en sus actividades.

El representante legal de Movistar ha testificado que la compañía denunciante tiene un departamento específico que se encarga de la seguridad de las emisiones codificadas y que, en ese trabajo rutinario de rastreo, que ha desembocado en más de 700 procedimiento similares, localizaron el 'pirateo' de los contenidos de pago por parte de PalcoTV . Una empresa «de confianza» fue la encargada de certificarlo mediante varias capturas de pantalla, con el fin de que las pruebas no se volatilizaran. «Lo que queremos es que no se utilice nuestra señal. Acudimos a los tribunales cuando no se puede localizar a quién está detrás», ha indicado. El testigo ha hecho hincapié en que, en 2014, el programa denunciado, a través de Kodi, era «una novedad tecnológica y fue uno de los primeros casos de pirateo que se destaparon».