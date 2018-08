Trampa para ciclistas en el Pinar de Antequera Imagen de los hoyos excavados en una ruta ciclista del Pinar de Antequera, en Valladolid. / Miguel Garea (YouTube) El vallisoletano Miguel Garea denuncia tres hoyos consecutivos, excavados «a mala idea» en una transitada ruta de la zona, tras sufrir una caída ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 3 agosto 2018, 21:49

El Pinar de Antequera ofrece mil hectáreas de naturaleza y buenas rutas para ciclistas y corredores. Pero el considerado gran pulmón de Valladolid también encierra trampas para los amantes de la bici. El vallisoletano Miguel Garea, de 33 años, narra el accidente que sufrió el pasado miércoles 1 de agosto. Tres hoyos consecutivos excavados a «mala idea» en una zona muy transitada por ciclistas derivaron en una aparatosa caída, afortunadamente sin consecuencias en este caso, más allá del susto del momento.

«Se trata de un sendero que se coge desde Puente Duero y va paralelo a la carretera hasta casi a Simancas. Es un camino estrecho, en el que solo cabe una bicicleta. Solo cuenta con una bifurcación y es justo ahí donde han hecho los agujeros. Para acceder al sendero hay que recorrer medio kilómetro. No hay modo de llegar con un coche, así que tengo claro que está hecho adrede», señala Miguel Garea.

El ciclista vallisoletano Miguel Garea, tras sufrir la caída.

El cliclista logró esquivar el primero de los agujeros excavados, pero ya no pudo sortear el segundo: clavó la rueda delantera y se lanzó hacia adelante. «No me pasó nada. Llevo muchos años con la bici y tengo maña. Pero iba con un amigo que ha empezado hace un año con la bici y, quién sabe lo que le podría haber pasado a él. Me pregunto lo que puede suceder si se trata de un niño o alguien que va sin casco y se da contra un árbol, una piedra...».

Miguel Garea compartió un vídeo en Facebook y YouTube y en alguno de los comentarios se le señaló que tal vez los hoyos se debían a una próxima plantación de árboles. «Es imposible. Nadie de Medio Ambiente hace tres agujeros así y menos con solo un metro de distancia entre ellos. Además, estarían señalizados. Cuando me caí el pasado miércoles, observé que había ramas tiradas en un lado, como si alguien las hubiera quitado. Yo dejé una plantación de ramas en los agujeros. He pasado este viernes y seguían tapados. Volveré la próxima semana. No me atrevo a ir con una pala porque igual llega Medio Ambiente y me denuncia».

Garea, asiduo a recorrer parajes naturales por Valladolid y provincia, se ha encontrado con otras vilezas. «Me topé con una cuerda en Viana de Cega y alguna rama puesta adrede en la senda del Cega. Tapada con ramaje, para que te la comas cuando pasas con la bici. Por desgracia, tenemos trampas para ciclistas en Valladolid. Yo me paro y las quito, pero, sí, hay unas cuantas».

En el suceso del pasado miércoles le ayudó el hecho de circular a una velocidad más baja de lo habitual, así como disponer de una buena supensión en su bicicleta. «Es un sendero que en invierno suelo hacer de noche y en el que me gusta coger mucha velocidad, hasta 40 kilómetros por hora. Ese día, como es verano, la tierra está muy suelta y hay mucha gente que podía venir de frente, iba con mucho cuidado. Yo hago mucha bici. Me conozco muchos caminos de memoria. Pero si mañana paso por allí y pienso que no hay nada, igual me quedo en trampa. Alguien que va sin casco y no lo conoce se puede dejar la cabeza. Esa zona es como el Campo Grande para el deporte y decidí publicar el vídeo para avisar a la gente. Esos agujeros están hechos a mala idea».