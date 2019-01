Así trabajan las expertas en orden de Valladolid, las herederas de Marie Kondo 01:23 Laura Crespo organiza la cajonera de una vivienda. / HENAR SASTRE Tres organizadoras profesionales ofrecen pistas para evitar el desorden con terapias de choque para armarios, cajones y cocinas VÍCTOR VELA VALLADOLID Domingo, 27 enero 2019, 09:17

«En todas las casas hay (al menos) un cajón del terror», dice Laura Cáneva, una de las vallisoletanas que han convertido en su modo de vida el desorden de los demás. Ella es organizadora profesional. Y durante las últimas semanas recibe más llamadas que nunca para contratar sus servicios. La culpa la tiene Marie Kondo, una japonesa menuda, de 35 años, con 1,7 millones de seguidores en Twitter, otros tantos en Instagram, y una serie recién estrenada en Netflix que se ha convertido en fenómeno entre los usuarios de la plataforma. Marie es una gurú que ofrece consejos sobre cómo ordenar las casas, como meterle mano a los cajones, organizar los armarios, ganarle espacio a los trasteros.Eso que Marie Kondo hace ante millones de fieles por la tele... existe aquí, en Valladolid, con personas que se han convertido en expertas en eso de amaestrar el caos.

Laura Cáneva es riosecana. Desde hace casi 14 años gestiona una empresa de limpieza. Hace dos decidió ampliar sus servicios o porque cada vez era mayor el número de clientes que le pedían ideas para organizar mejor su hogar. «Busqué cómo formarme y decidí seguir un curso 'on line' que impartían desde Estados Unidos», explica. Fue así como nació Limpio y ordenado, un negocio con ramificaciones en redes sociales y youtube, donde Laura ofrece trucos y consejos para mantener una casa en orden.

Laura Crespo ha llegado a la profesión desde la arquitectura. Cuenta que en 2016 nació su hija pequeña y que al volver al despacho en el que trabajaba se encontró con que habían cerrado su departamento. «Me planteé montar un estudio por mi cuenta, pero entendí que había un futuro como organizadora profesional». Su propia experiencia le ha ayudado. «Mi casa es muy pequeña, tiene 70 metros cuadrados y vivimos cuatro personas, por lo que tuve que reorganizarla entera. Fue así como conocí la profesión».

También Alicia Melgar ofrece este servicio:«Desde pequeña me ha gustado organizar la casa, la cocina, el armario, el vestidor. Leí un libro de Marie Kondo y vi que podía convertirlo en un trabajo». Alicia formó parte de la segunda promoción de The Home Academy, institución que forma en España a futuras profesionales, y ahora desarrolla su actividad con el proyecto Ponte en orden.

Laura Cáneva etiqueta objetos del armario de una cocina. / HENAR SASTRE

¿Cómo evitar tanto trasto en el garaje? ¿Cómo aprovechar al máximo el armario?¿Cómo mantener a raya la cocina y que no haya tanto papel, cable, cacharro por cajones y altillos? Ellas ofrecen asesoramiento. Estudian cada caso particular, cada casa en concreto y, a partir de ahí, lanzan consejos para aprovechar el espacio. El primer gran error, dicen, es acumular lo que en realidad no se necesita.El 'por si acaso' como el mayor enemigo del orden, como aquello que más espacio ocupa.«Se puede vivir mucho mejor si tienes solo lo que necesitas y lo sabes organizar», recomienda Laura Crespo.

«La primera pauta exitosa es eliminar lo que no nos hace felices», sugiere Alicia Melgar, aunque reconoce que «es una tarea complicada. «La mayor parte de las personas siente apego hacia cosas que en realidad no necesitan. Por eso, un buen paso para empezar es coger un objeto, una prenda de ropa, y preguntarnos por qué lo compramos, cuántas veces nos la hemos puesto, cada cuánto lo usamos, qué sentimos cuando nos ponemos esa ropa o qué satisfacción obtenemos al usar un objeto». Si la respuesta es evidente y sincera (no me lo pongo, no lo uso), lo mejor es deshacerse de ella.

«Habría que tener otra dinámica a la hora de comprar, no hacerlo por impulso, sino siendo conscientes de lo que necesitamos», explica Laura Cáneva. «Cuando te compras una cosa, lo más habitual es que haya otra que ya no necesitas. Así que esa, fuera», añade Laura Crespo, quien se apunta a la regla de los dos años. «Si hace dos años que no usas algo es que seguramente ya no lo necesitas». Por eso, propone colocar etiquetas en las cosas antes de guardarlas:«27 de enero de 2019». Si la próxima vez que lo ves en el armario han pasado ya unos cuantos meses, no se cuántos años, es que no lo necesitas. «Pasa mucho con los objetos de bebé. ¿Para qué guardamos la cuna, la ropita, la maxicosi?», se pregunta Laura Crespo.

Alicia Melgar coloca objetos en una vivienda. / HENAR SASTRE

«Lo que no tiene sentido es pegarse la paliza un día y luego no cambiar nuestras rutinas, porque el desorden es cuestión de malos hábitos», dice Crespo. «Una cosa es ordenar (poner las cosas bien, colocaditas, limpias) y otra organizar (que es ponerlas en su sitio lógico). Solemos ordenar más que organizar», indica Cáneva. «Uno de los graves problemas es que no sabemos dónde guardar las cosas.Se meten en cualquier sitio para quitárnoslas de en medio y luego puede que ya no las vuelvas a usar, que te olvides de que existen, que no te acuerdes de dónde las has puesto», Laura Crespo. «Tampoco hay que confundirlo con almacenar, porque en ese caso no se tira lo que no usamos», apuntala Melgar.

¿Errores graves? Crespo se fija en los armarios.«Tuve un cliente que guardaba todas las camisas dobladas en los cajones y que colgaba los vaqueros en percha. ¡Y es justo al revés! Los vaqueros en percha ocupan una barbaridad... ¿Los has visto alguna vez así en una tienda?». «Suele pasar que cuanto más sitio tenemos, cuanto más grande es la casa, más apego tenemos a las cosas, pensamos que necesitamos más. Uno de los espacios más desaprovechados son los trasteros. Muchos no saben ni siquiera lo que tienen ahí guardado», cuenta Crespo. Cáneva pone el foco en la cocina, «el espacio que suele estar peor organizado, porque se mezclan alimentos con vajilla o pequeños electrodomésticos. Podemos tener una batidora que usamos todos los días metida en un armario y, muy a mano, en la encimera, como adorno, un exprimidor que encendemos una vez al año», dice.

«En la cocina hace falta mucha funcionalidad. Hay que tener la encimera lo más diáfana posible, y en los armarios, las cosas a la vista: con la vajilla que usemos, los alimentos en la zona de almacenaje, los utensilios que necesitamos», indica Melgar, quien añade que «esa organización hay que hacerla también en el frigorífico (para evitar el despilfarro de comida) y en la planificación de menús», afirma Melgar. Al final, dice, es cuestión de organizar por categorías (vajilla, utensilios de cocina, útiles de limpieza, almacenaje, pequeños electrodomésticos y alimentos).

¿Ventajas? «La primera es más tranquilidad, la sensación de controlar mejor lo que tienes y lo que necesitas. Pero, a la larga, también tiene consecuencias económicas. Muchas veces compramos cosas que en realidad no necesitamos o que ya tenemos en casa. Suele pasar mucho con la comida cuando la despensa no está bien organizada», dice Cáneva. «Y se gana tiempo», aporta Melgar. «A veces, por las prisas, dejamos algo en cualquier sitio y luego no recordamos dónde lo hemos puesto.Se pierde más tiempo en localizarlo que si, en su momento, lo hubiéramos dejado bien guardado».

Otro de los beneficios, defiende Melgar, es que un espacio organizado favorece la concentración: «Repercute mucho en la mente. Si lo ves ordenado, de forma instintiva te sientes mejor, no sufres tanto estrés visual.Eso se nota, por ejemplo, a la hora de ponerse a estudiar. Lo haces de forma más metódica si la mesa está ordenada que si la tienes toda sucia o llena de papeles». «El orden es felicidad», resume Crespo.

¿Por dónde empezar? Cáneva sugiere hacerlo por ese cajón del terror del que hablaba al principio. «Ahí metemos de todo: llaves, monedas, destornilladores, pinzas. Para quitárnoslo del medio lo dejamos todo ahí. Es el mejor sitio para comenzar la organización. Es un espacio manejable, lo podemos hacer en poco tiempo y nos animará a seguir por otras partes de la casa», concluye.