Los trabajadores de Renfe piden al Ayuntamiento de Valladolid autobuses cercanos a los nuevos talleres Nuevos talleres de Renfe, en el páramo de San Isidro. / R. J. En una reunión se planteó que la empresa tenga un plan de movilidad propio EL NORTE Valladolid Martes, 16 abril 2019, 13:57

El Comité de Empresa de Renfe solicitó hoy, en el transcurso de una reunión mantenida con el Ayuntamiento de Valladolid, que se puedan acercar los accesos del transporte público a los nuevos talleres, en concreto los autobuses de las líneas 18 y 19, para que lleguen más allá de la rotonda de la Avenida de Segovia hasta otra más próxima a la nueva instalación ferroviaria. Igualmente, se reclamó que el ciclo semafórico en cada uno de los sentidos en la Avenida de Soria se modifique en los momento de entrada y salida de los vehículos de los trabajadores.

Así lo indico el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien definió el encuentro con los representantes de la plantilla de los talleres de Renfe como «cordial». Además, señaló que el Comité ha pedido que el «acceso provisional del viario» que va a los talleres y se construyó en su día pueda dar más seguridad a peatones, y también ciclistas, y disponga de una acera que se prolongue hasta la entrada.

Por otra parte, Saravia expuso que se habló también de la posibilidad de que «una gran empresa como es Renfe» cuente con un plan de movilidad propio «y que se establezcan en las horas puntas de entrada y salida, a las siete de la mañana y las tres de la tarde, entradas escalonadas de vehículos de trabajadores para que no todos coincidan a la vez en el acceso a los talleres y se sature en acceso».

Además, Ayuntamiento y Comité plantearon la posibilidad de que los autobuses que utilizará Renfe para llevar a la plantilla de los viejos talleres a los nuevos, mientras se adapta todo el proceso que conlleva el traslado a la nueva instalación, «se mantengan al menos hasta que se construya la nueva acera para evitar cualquier tipo de riesgo o accidente».

Por otro lado, al margen del objeto de la reunión, Manuel Saravia, se refirió de nuevo a la necesidad de que desde Adif y el Ministerio de Fomento hagan llegar de inmediato la licencia de uso que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene que otorgar a Renfe para el uso de los nuevos talleres de Valladolid.

«Por mi parte al menos no sabemos lo que está pasando y, por más que estamos llamando a todos los niveles, se sigue sin conocer el motivo de por qué no nos encontramos con un documento que pueda hacer que la Sociedad Alta Velocidad diga a Renfe que ya puede utilizar una instalaciones propiedad de la ciudad. Sólo nos dicen que están ello pero no tenemos nada aún», se lamentó.