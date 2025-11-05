El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Material escolar en un comercio. A. Tanarro

Valladolid

Toma la Palabra denuncia que 663 menores quedan fuera de las ayudas a material escolar pese a cumplir requisitos

Rocío Anguita acusa al equipo de Gobierno de negar un apoyo de solo 60 euros a familias vulnerables mientras presume de «priorizar la educación»

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:42

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha denunciado que 663 menores que cumplen los requisitos se han quedado fuera de las ayudas municipales a material escolar, becas que suponen un apoyo de 60 euros por niño, al no habilitar el equipo de Gobierno una partida suficiente y cubrir solo un millar de solicitudes.«Vamos a dar mil becas, pero 638 niños y niñas que tenían derecho se quedan sin una ayuda básica para afrontar el curso, simplemente porque este equipo de Gobierno no quiere poner los recursos necesarios», denunció la portavoz de VTLP, Rocío Anguita. «Solo con aumentar la partida en 38.280 euros habríamos llegado a todas las familias. Estamos hablando de 60 euros al año por niño, una ayuda modesta pero muy importante para muchos hogares de Valladolid», explicó Anguita.

La portavoz subrayó también la falta de compromiso social del equipo de Gobierno: «Las prioridades del PP y Vox están claras, y no son el apoyo a las familias ni a la educación. Mientras hablan de defender a las familias, rechazan garantizar un mínimo apoyo económico a quienes más lo necesitan».

Por último, desde Valladolid Toma la Palabra se reclama al equipo de Gobierno que la partida se amplíe de forma inmediata para cubrir todas las solicitudes que cumplen los requisitos y que en próximos presupuestos se refuerce esta línea de ayudas. «No estamos hablando de grandes inversiones, sino de prioridad política y sensibilidad social. Con voluntad, ningún niño de Valladolid debería quedarse sin material escolar por falta de recursos», sentenció Anguita.

