Toma la Palabra critica que el Plan Municipal de Vivienda carece de «metas reales y financiación»

El grupo político Valladolid Toma la Palabra ha criticado este domingo que le nuevo Plan de Vivienda Municipal, aprobado inicialmente en el pasado pleno con los votos favorables de PP y VOX, «nace sin un compromiso de inversión» y que, por tanto, «no va a garantizar ninguna de las políticas de vivienda que Valladolid necesita».

La concejala Cristina Colino ha afirmado que «Estamos ante un plan de vivienda sin financiación y con objetivos genéricos. La propia memoria económica reconoce que no compromete ni un euro. Es un documento vacío que no tendrá ningún efecto real», asegura Cristina Colino, concejala de Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid. Así, la formación critica que el equipo de Gobierno haya presentado este plan «sin evaluar el anterior, sin un proceso participativo real y desmontando programas que sí funcionaban en la estrategia previa de vivienda». Para el grupo, esto supone «una falta de rigor y una renuncia a construir sobre las medidas sociales que habían demostrado impacto positivo». Colino ha subrayado la gravedad del contexto actual: «Vivimos un momento de enorme tensión sobre el alquiler. Valladolid no puede permitirse ningún documento que no asegure ni metas, ni personal, ni recursos dedicados a garantizar el derecho a la vivienda».

Desde Valladolid Toma la Palabra recuerdan que una «política de vivienda útil para la ciudad debe partir de un diagnóstico realista y de un compromiso presupuestario estable para intervenir en el mercado del alquiler, impulsar vivienda asequible y acompañar a quienes no pueden acceder a una vivienda digna». «Defendemos una política de vivienda seria, con presupuesto y con personal suficiente. Y, por supuesto, con una evaluación real y objetiva de lo que se ha desarrollado hasta ahora. Valladolid necesita un plan que, de verdad, transforme la ciudad y que proteja a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda digna», ha afirmado Colino.