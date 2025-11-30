El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas en Valladolid. Carlos Espeso

Toma la Palabra critica que el Plan Municipal de Vivienda carece de «metas reales y financiación»

La formación asegura que «una política útil para la ciudad debe partir de un diagnóstico realista y de un compromiso presupuestario estable«

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El grupo político Valladolid Toma la Palabra ha criticado este domingo que le nuevo Plan de Vivienda Municipal, aprobado inicialmente en el pasado pleno con los votos favorables de PP y VOX, «nace sin un compromiso de inversión» y que, por tanto, «no va a garantizar ninguna de las políticas de vivienda que Valladolid necesita».

La concejala Cristina Colino ha afirmado que «Estamos ante un plan de vivienda sin financiación y con objetivos genéricos. La propia memoria económica reconoce que no compromete ni un euro. Es un documento vacío que no tendrá ningún efecto real», asegura Cristina Colino, concejala de Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid. Así, la formación critica que el equipo de Gobierno haya presentado este plan «sin evaluar el anterior, sin un proceso participativo real y desmontando programas que sí funcionaban en la estrategia previa de vivienda». Para el grupo, esto supone «una falta de rigor y una renuncia a construir sobre las medidas sociales que habían demostrado impacto positivo». Colino ha subrayado la gravedad del contexto actual: «Vivimos un momento de enorme tensión sobre el alquiler. Valladolid no puede permitirse ningún documento que no asegure ni metas, ni personal, ni recursos dedicados a garantizar el derecho a la vivienda».

Noticias relacionadas

Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año

Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año

Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha

Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha

Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid

Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid

El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios

El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios

Desde Valladolid Toma la Palabra recuerdan que una «política de vivienda útil para la ciudad debe partir de un diagnóstico realista y de un compromiso presupuestario estable para intervenir en el mercado del alquiler, impulsar vivienda asequible y acompañar a quienes no pueden acceder a una vivienda digna». «Defendemos una política de vivienda seria, con presupuesto y con personal suficiente. Y, por supuesto, con una evaluación real y objetiva de lo que se ha desarrollado hasta ahora. Valladolid necesita un plan que, de verdad, transforme la ciudad y que proteja a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda digna», ha afirmado Colino.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  3. 3

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  4. 4 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  5. 5

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  6. 6 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  7. 7

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  10. 10 Soterrarlo todo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Toma la Palabra critica que el Plan Municipal de Vivienda carece de «metas reales y financiación»

Toma la Palabra critica que el Plan Municipal de Vivienda carece de «metas reales y financiación»