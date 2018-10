Como las tiendas de antes, con productos a granel

Charo Gómez Sanz, en su tienda llena de encanto. / L. N. Charo Gómez Sanz, gerente de Piripicio, un establecimiento en el que vende alimentos naturales y ecológicos LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 7 octubre 2018, 10:44

Desde pequeña siempre le gustó jugar a las tiendas y soñaba con algún día tener la suya propia. Las alergias e intolerancias alimentarias de su familia inspiraron la idea de negocio, y su antiguo gato le prestó el nombre y la imagen para su logotipo. Ella es Charo Gómez, su tienda es Piripicio, y se dedica a la venta de alimentos a granel. Amante del contacto con las personas, la cercanía y el trato personal, quiso estudiar Magisterio, especializándose en inglés, pero nunca ejerció de ello porque reconoce que no tenía vocación para enseñar.

Durante ocho años trabajó en la recepción de un conocido hotel de la ciudad, una experiencia fantástica que le permitía hacer aquello que más le gustaba, el trato directo con el público. Posteriormente estuvo trabajando durante una década en el sector de alquiler de vehículos. «La empresa en la que estaba cerró y de repente me vi en el paro. Me apunté a una de las lanzaderas de empleo y fue una experiencia fantástica. Nunca había valorado en serio la idea de emprender, pero participar en la lanzadera, me hizo perder el miedo», cuenta.

Durante algunos meses, mientras maduraba la idea de negocio, trabajó como teleoperadora hasta tener avanzado el proyecto. «No sabía muy bien qué podía montar. Lo único que tenía claro es que quería una tienda. La idea de vender productos naturales y ecológicos me la dio mi familia, ya que muchos de mis allegados son alérgicos, intolerantes a determinados alimentos, veganos y vegetarianos. Era consciente de que estas personas tienen muchas necesidades y también dificultades a la hora de alimentarse, ya que no encuentran los productos adecuados. Por eso decidí montar una tienda especializada en alimentación a granel», relata esta emprendedora.

Ya con la decisión tomada, participó en el CREA, el curso de emprendimiento de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. «Estaba muy interesada en esta formación, ya que nunca antes había llevado un negocio y carecía de experiencia en algunas de las áreas de la empresa», explica.

La búsqueda de local no le fue fácil. Visitó varios espacios, todos en la zona centro, pero los precios no encajaban con su presupuesto. La casualidad quiso que diera con el lugar idóneo para establecerse, en un bonito local de la calle San Martín. Ella lo ha hecho suyo, con una cuidada decoración a base de palets, cuyo resultado es espectacular y muy acogedor.

Al elegir forma jurídica para su empresa, decidió que lo mejor era una sociedad limitada, en la que ella figura como administradora, y por ello no pudo beneficiarse de la reducción en la cuota de la Seguridad Social. En cambio, sí ha recibido la beca CREA, de 1.500 euros del Ayuntamiento, y una subvención de 3.000 de la Junta de Castilla y León para emprendedores.

Piripicio es un colmado de los de toda la vida. Nada más entrar, lo primero que llama la atención es el aroma tan especial, que transporta a tiempos de infancia en las tiendas de ultramarinos. Aromas a especias té y café. Sus estantes están repletos de saquitos en los que se puede encontrar todo tipo de cereales, arroces, pastas, frutos secos y semillas como la chía o el lino.

Piripicio Emprendedora. Charo Gómez Sanz (44). Diplomada en Magisterio. Fecha de inicio de la actividad. 8 de marzo de 2017. Contacto. C/ San Martín, 17 47003 Valladolid. Telf: 983 71 01 31 www.piripicio.es

«Los productos más vendidos son los cereales del desayuno, de copos de avena y de maíz, ya que suele ser difícil encontrar este tipo de productos sin azúcar añadido o edulcorante. También tengo pasta de espelta, de trigo integral de verduras, de garbanzos o de trigo blanco, que son muy demandadas por mis clientes. Y otro de los productos estrella es la mermelada sin azúcar y sin fructosa, que está endulzada con zumo de manzana y de uva», explica Charo. Su oferta se completa con productos de la región casi siempre ecológicos, como vinos, miel o quesos, y también otros nacionales e internacionales. «La búsqueda de proveedores fue relativamente sencilla, ya que yo ya era consumidora de productos ecológicos, y conocía las marcas con las que quería trabajar. Lo más difícil ha sido encontrar estos productos a granel», informa.

Charo aboga por una alimentación consciente y planificada. «Muchas veces recurrimos a lo más fácil, que es la comida procesada, que en mi opinión, es la causante de muchas intolerancias. Yo veo que cada vez hay más interés por los productos naturales, ecológicos y sin pesticidas. Muchos de mis clientes acuden a comprar por esas dificultades en la alimentación, pero cada vez son más los que lo hacen por conciencia medioambiental. Además, la compra a granel ayuda a tirar menos comida y evita los envases innecesarios y que encarecen el producto. Por eso, yo animo a mis clientes a que vengan con sus bolsas y sus tarros a comprar y así contribuir con el medioambiente. Además, ahora, las familias son más pequeñas que antes y necesitan formatos más reducidos. Por todo esto, la compra a granel es ideal», anima Charo, quien asegura que los productos ecológicos no tienen por qué ser más caros.

Charo, de sonrisa fácil y generosa, recibe a cada cliente con amabilidad y diligencia. «Soy muy tímida, pero tras el mostrador me crezco», confiesa esta emprendedora, a la que le resulta complicado darse a conocer. «Normalmente el que compra, repite. Ya tengo una clientela habitual que cada vez prueba más productos. Me gustaría que la gente viniera, aunque no comprara, pero que vean la tienda y la cantidad de alimentos básicos que tengo disponibles», invita. «Siempre he trabajado por cuenta ajena y sabía que el 30 de cada mes recibía mi sueldo. Pero trabajar en algo tuyo, donde los problemas son tuyos y las alegrías también, es algo que no tiene precio», remata.