Los testimonios en la marcha contra el cáncer de Valladolid

Pilar Pulgar: «La vida le brindó una segunda oportunidad y la enfermedad se la arrebató»

Pilar Pulgar es una de tantas personas que acudieron a la marcha para luchar contra el cáncer. Aunque esta enfermedad no le afecta de forma directa, lo hizo y sigue haciendo indirectamente. El pasado 15 de marzo su hermano, Javier Pulgar, llegó a Valladolid de visita. Ocho días después lo ingresaron en el hospital con un tumor cerebral de grado cuatro: le daban cuatro meses de vida, pero solo aguantó dos y medio. «Yo no le noté nada, él solo decía que estaba cansado», dice Pulgar, hermana del fallecido. Después de esto, los hermanos del mismo pasaron noche y día a su lado, cuidando de él. Incluso cuando tuvieron que dejarle ingresado en el centro hospitalario Benito Menni. «Tengo recuerdos maravillosos de él. Una vez, mientras él estaba en la cama, con las pocas fuerzas que le quedaban me cogió la mano. No sabía qué quería, pero de pronto sentí su mano sobre la mía en mi rostro», cuenta entrecortada y con los ojos llorosos. Pero, si hay algo que realmente le duele, tanto a ella como a su familia, es que «la vida le brindó una segunda oportunidad para ser feliz y el cáncer se la arrebató». A sus 75 años, no había tenido hijos y su mujer había fallecido. Sin embargo, volvía a estar lleno de vida. «Todos sus sobrinos lo adoraban. Él los cuidaba a ellos, y nosotros a él, sobre todo tras el diagnóstico». Ayer, Pilar caminó cinco kilómetros en recuerdo a su hermano, con la esperanza de que no haya más casos y de que su marido se cure.