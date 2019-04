Tejerina advierte de que votar a Cs «es tirar una moneda al aire» Los candidatos al Congreso y Senado posan con el presidente provincial del PP. / Rodrigo Jiménez La candidata del PP al Congreso por Valladolid pide el voto para que «no haya dudas» sobre el soterramiento EL NORTE Valladolid Viernes, 26 abril 2019, 21:41

La cabeza de lista del PP de Valladolid al Congreso, Isabel García Tejerina, rechazó las críticas de Ciudadanos por la foto que se hicieron en defensa del soterramiento en la capital del Pisuerga y advirtió de que la formación naranja «mira a un lado y a otro» para posibles pactos. «Votar al partido de Albert Rivera es tirar una moneda al aire». Así, argumentó que Ciudadanos igual sirve para «hacer túneles y pasarelas» con el PSOE, que para soterrar si acaba con el PP, por lo que «para que no haya dudas, como los vallisoletanos quieren el soterramiento» tienen que votar a los populares».

García Tejerina constató que Ciudadanos «no tiene más discurso» porque como nunca hizo nada ni dejó nada para España, «todo lo demás está mal». «Como no puede presumir de transición, ni de generar empleo, ni de traer bienestar, solo le queda eso», dijo, para recomendar a la formación naranja que se informe porque «no todos» los partidos «valen por igual» que «es su política». Así, incidió en que Ciudadanos «puede mirar a izquierda y derecha para pactar, puede estar con el PSOE, y en cualquier sitio», informa Ical. La dirigente del PP constató que Ciudadanos igual no quiere reconocer que el soterramiento no se hizo porque «lo decidió Rodríguez Zapatero, porque no quiere molestar a un posible socio socialista». «Rodríguez Zapatero decidió inaugurar en vez de soterrar, una medida electoralista en vez de lo que convenía a los ciudadanos», dijo.

Asimismo, trasladó que Ciudadanos «igual no lo sabe porque no ha gobernado», que las decisiones de las ciudades se toman en las Alcaldías, y «como el alcalde no lo ha querido no lo ha habido», pero cuando haya una alcaldesa del PP, con su partido en la Junta y en el Gobierno, harán un «Valladolid del siglo XXI, sin túneles que dan miedo ni pasarelas que dificultan a la gente con menos movilidad cruzar de una lado a otro de la vía». «Haremos la España que queremos, integrada y unida», enfatizó.

García Tejerina aseguró que «lo cierto» es que el PP fue el partido que «trajo el Ave» a Valladolid, mientras el PSOE lo llevó, dijo, a Cataluña y Andalucía».

El PP de Valladolid cerró la campaña electoral con una comida de candidatos al Congreso y al Senado, así como a las municipales del 26 de mayo, afiliados y simpatizantes en el centro cultural Miguel Delibes de la capital.