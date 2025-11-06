Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El consejo de administración de Auvasa aprobó hoy los presupuestos de la sociedad para 2026, que ascienden a 41,2 millones de euros, un 6% más, y que contemplan la congelación de las tarifas de autobús, Biki y del aparcamiento de Plaza Mayor. Por lo tanto, el precio del bonobús ordinario se mantiene en 0,45 euros por viaje, mientras que el bono30 ordinario costaría 22,80.

Por el bono social se pagará 0,12 euros. Respecto a los abonos y títulos para jóvenes (menores de 26 años), los precios no se ven alterados, con 0,24 euros por viaje, en el caso del bono joven, y 11 en el bono30 joven. Además, se mantiene la gratuidad para los menores de 15 años con el bono infantil.

Aumenta el uso del transporte público

En lo que va de año, según el informe de gestión presentado por el concejal Alberto Gutiérrez Alberca, presidente de la sociedad, el número de personas que utilizan los autobuses de Auvasa confirma la tendencia creciente del transporte público en Valladolid, una vez recuperada la demanda, con 22,6 millones de personas hasta el mes de septiembre, un 7,4% más que el año pasado.

La expectativa de cierre del ejercicio se sitúa por encima de los 30 millones, 4 más que en 2019, llegando a niveles de hace quince años. Este crecimiento ha ido parejo al mantenimiento de la regularidad del servicio, obteniéndose un nivel de regularidad en las líneas de autobús del 98,4%, por encima de la registrada en el periodo equivalente del ejercicio anterior, 98,1%.

La media diaria de personas usuarias en días laborables ya se mantiene por encima de 100.000 personas, con un récord de 120.000. El bonobús ordinario sigue siendo el título más utilizado, con un 67,5% de validaciones. Cabe destacar que los jóvenes siguen apostando por el transporte urbano como principal medio para desplazarse en la ciudad, según destaca Auvasa, con un aumento del uso del bono joven del 2,65% y del 7,3% del bono infantil. El pago en efectivo ha sido utilizado ya por 1.062.330 personas desde la recuperación de esta forma de pago, con una utilización en alza que supone un crecimiento del 20%.

Biki triplica el número de usuarios

Respecto al resto de servicios que presta la sociedad, en el aparcamiento de vehículos ubicado en la Plaza Mayor se espera cerrar el año superando las 485.000 utilizaciones, cifra que supondrá un incremento del 4,5% respecto a la obtenida en 2022, cuando se inició la gestión por parte de Auvasa.

En movilidad ciclista, el servicio Biki, según el Ayuntamiento, está observando «muy buenos resultados». El número de personas usuarias ha superado las 15.500 personas en septiembre, triplicándose respecto a cómo se inició el servicio a principios de 2023. La extensión de este servicio al alfoz ya es una realidad en los municipios de Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga, y a finales de año o principios del que viene se extenderá a Zaratán.

Además, a final de año se incorporarán al servicio bicicletas adaptadas y de carga, y se incorporarán también bicicletas de carga de mercancía y un hub ciclologítico para transporte de última milla en bicicleta pública. Dentro del presupuesto la partida más importante es la de gastos de personal, que contará con 31,2 millones, un 4,5% más que el año pasado.