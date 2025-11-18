El surtidor de 1936 en una gasolinera de Valladolid

En el número 12 de la calle Puente Colgante, en una vitrina en la calle, la empresa Lofer conserva intacto un surtidor de gasolina de ... 1936. Es el único que hay en la ciudad, aunque no en la provincia. La misma sociedad atesora otro, aunque no en tan buenas condiciones como éste, en la estación de servicio de Vega de Valdetronco; y un tercero, en una de las gasolineras de la localidad palentina de Dueñas.

El de Valladolid capital es un modelo fabricado en los años treinta del siglo XX en los talleres de Isidro Herreiz Brissot, ingeniero industrial catalán que, tras trabajar en la filial francesa de Hispano-Suiza durante la Primera Guerra Mundial, en el diseño y fabricación de motores de aviación, regreso a España en 1923. Conserva puesta hasta la última bombilla que tuvo en uso.

Antes de establecer su propio negocio en Barcelona, Isidro Herreiz trabajó como representante de la francesa Satam (Société Anonyme por Tous Appareillages Mécaniques), fabricante, entre otras cosas, de surtidores de gasolina, bajo cuya licencia comenzó haciendo sus primeros prototipos. El que puede verse en Puente Colgante, pintado de rojo, es, seguramente, su primer modelo de surtidor: lleva las dos firmas.

Es un modelo manual (de bombeo) con dos vasos de vidrio de cinco litros cada uno e identificador de 100 litros. La cantidad deseada de combustible se bombeaba al cilindro según lo indicaba la calibración. Después se detenía el bombeo y la gasolina salía al tanque del cliente por gravedad.

La firma Isidro Herreiz, primeros fabricantes de surtidores electrónicos de Europa, se mantuvo en activo hasta el año 2011, cuando se declaró en concurso de acreedores. En sus más de 80 años de existencia pasó por manos de Enrique Herreiz Roy, hijo del fundador; y después de su nieto, Enrique Herreiz Bordas.

Los tres surtidores de los años treinta no son los únicos que custodia Gasolineras Lofer S. A. que, tras medio siglo en activo, ha ido conservando varios objetos de este sector de distintas épocas.