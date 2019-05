El sueño de emprender en el mundo de la belleza para conciliar

Beatriz Sanjuan, en su establecimiento de la calle San Lázaro. / L. N. Beatriz Sanjuan Ramón: Centro de Belleza Beatriz LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 12:46

El de la belleza es un sector muy atractivo para muchos emprendedores por sus grandes posibilidades de crecimiento y de innovación. Ante una clientela cada vez más exigente, hay muchas variables que entran en juego para alcanzar el éxito, como son el ambiente, el trato con el cliente, la gama de servicios, los productos utilizados y, por supuesto, el precio. En estas variables, y en muchas más, estuvo pensando Beatriz Sanjuan antes de abrir un centro de belleza, que lleva su nombre, y en el que ofrece numerosos tratamientos en los que el bienestar del cliente siempre es lo primero.

Leonesa de nacimiento, vallisoletana de adopción, Beatriz siempre quiso dedicarse al mundo de la belleza. Estudió peluquería y estética en la academia Vallina de su ciudad, uno de los centros de referencia del sector. Nada más finalizar sus estudios, encontró trabajo en la televisión local, donde adquirió nuevas competencias y experiencias que le servirían para el resto de su carrera profesional. Una visita a su hermana en Valladolid, le hizo quedarse a vivir en la capital del Pisuerga.

«Decidí probar suerte y envié mi currículum a varias peluquerías. Una de ellas me llamó y allí estuve trabajando durante cuatro años como responsable de dos cabinas de estética», explica. Aquél empleo era tan absorbente, que llegó a afectarle anímicamente. Decidió dejarlo y entonces empezó a pensar en la posibilidad de ponerse por su cuenta. «Valoré la idea de montar un centro de estética especializado en manicuras y pedicuras. En León funcionaban muy bien, sin embargo, me dio miedo porque en aquel momento había mucho intrusismo en el sector. Así que aparqué la idea para más adelante», prosigue.

Después llegarían otras experiencias laborales, hasta que un problema de salud le llevó a estudiar un curso de balneoterapia donde aprendió las técnicas y tratamientos de salud, bienestar y belleza que se emplean en los balnearios y spas. Una formación que le dio la posibilidad de trabajar en el Hotel Balneario Villa de Olmedo, realizando masajes, tratamientos corporales y faciales. «Disfruté mucho y el ambiente era estupendo. Cuatro años después, ante la dificultad de conciliar, decidí que era el momento de cumplir mi sueño y emprender», relata esta joven.

Dice que lo primero que hizo fue «ponerse a echar cuentas». Los números salían y acudió al ECYL para informarse de todos los pasos que debía dar para la puesta en marcha de la empresa. «Me ayudaron muchísimo y me informaron sobre las ayudas, los requisitos, la burocracia y los plazos de tiempo. Emprender no es fácil, pero gracias a toda la información y el apoyo que recibí me resultó más llevadero», indica Beatriz, quien participó de los cursos formativos CREA, de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. y resultó beneficiaria de una subvención por un importe de 1.500 euros.

De forma paralela a la formación en emprendimiento, empezó a buscar un local acorde con su idea de negocio. Un estudio de mercado le confirmó que el barrio de la Victoria era el lugar idóneo para su proyecto. Encontró lo que buscaba en la calle San Lázaro. Un local que, aunque necesitó de una gran reforma, tenía el tamaño ideal y estaba en una zona de gran tránsito. Mimó cada detalle de la decoración y no escatimó a la hora de dotar su negocio con el más avanzado equipamiento, como por ejemplo un cómodo pediluvio que preside el espacio y donde los clientes se sienten relajados.

El pasado mes de diciembre Centro de Belleza Beatriz abrió sus puertas a la clientela de Valladolid. Se trata de un espacio de belleza y estética donde el cliente siempre es protagonista y destinatario de una gama de servicios, que va en aumento. Este salón está especializado en manicura, pedicura y tratamientos para uñas.

«Realizo un análisis del estado de las uñas y recomiendo la técnica más conveniente para cada caso. Siempre antepongo la salud de la uña a cualquier otro criterio. Además, el cliente puede elegir entre una gran variedad de colores y una amplia carta de manicuras», indica esta emprendedora. Lo más demandado es la semipermanente y las uñas esculpidas. «Es una moda que se está imponiendo cada vez más, ya que permite tener las manos cuidadas, bonitas y elegantes durante mucho tiempo. Este tratamiento permite también corregir el hábito de morderse las uñas», informa.

Centro de Belleza Beatriz Emprendedora. Beatriz Sanjuan Ramón (35). Esteticista. Fecha de inicio de la actividad. 3 de diciembre de 2018. Contacto. Calle San Lázaro, 8-10 / 47009 Valladolid. Telf: 682 836 133

Las uñas esculpidas permiten infinidad de opciones y originales diseños de 'nail art', que están en tendencia. «Puedo dar rienda suelta a la creatividad, ya que hay decoraciones fantásticas, como pegatinas, pedrería, incrustaciones, sellos, purpurina y spider gel. Muchas clientas me traen fotos de Instagram para que yo reproduzca esos modelos. El precio, además, es muy económico. La manicura permanente son 15 euros, la pedicura 22 euros y las uñas esculpidas en acrílico 40 euros», añade Beatriz.

Los clientes que acuden al Centro de Belleza Beatriz también demandan numerosas higienes y tratamientos faciales con vitamina C y ácido hialurónico para pieles sensibles.

«Una buena opción es el masaje kobido, que es un lifting facial natural, de una hora de duración, y que tiene efectos impresionantes desde la primera sesión. En las próximas semanas ofreceré también tratamientos de presoterapia y masaje, idóneos para retención de líquidos, piernas cansadas y reducir talla», comenta esta experta en belleza, que también ofrece depilaciones con cera y láser.

«Me distingo por dar un trato totalmente personalizado. Siempre intento generar confianza y que el cliente se sienta a gusto. La respuesta del público ha sido estupenda y ha superado todas mis expectativas, tanto que he tenido que contratar a una persona, Cristina, a jornada completa para poder atender la demanda», concluye satisfecha.