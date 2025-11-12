El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen compartida por Stella del Carmen. Instagram

Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid

Casi un mes después del compromiso, la hija de Antonio Banderas muestra un álbum de fotos «de la experiencia más especial de mi vida»

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Stella del Carmen, la única hija fruto del matrimonio de Antonio Banderas y Melanie Griffith, habla en sus redes sociales de su «boda soñada» en Valladolid casi un mes después del enlace. La bodega Abadía Retuerta, en la Ribera del Duero, fue el enclave elegido por la pareja para celebrar un compromiso que reunió a más de doscientas personas, entre familiares y amigos. Entre las invitadas más inesperadas estaban Malia y Sasha Obama, hijas de Barack -expresidente de Estados Unidos- y Michelle Obama, y una de las que levantó más pasiones fue la hermana de la novia y una de sus damas de honor, la actriz Dakota Johnson, que se muestra sonriente en una de las instantáneas compartidas por Stella del Carmen.

A diferencia del resto de imágenes publicadas por los invitados, borrosas y de mala calidad para preservar la exclusiva, estas se ven con claridad. Con una apariencia un tanto antigua, la joven comparte en su perfil de Instagram un álbum recopilatorio de las fotografías más importantes de la celebración: desde un beso con su ya marido hasta una bonita captura en la que se le ve andando hacia el altar de la mano con su padre.

La joven, que habla por primera vez después de la exclusiva que dio la revista española Hola, ha mostrado alguna de las fotos más románticas e íntimas de la boda y las ha acompañado de un breve texto escrito en inglés en el que detalla el gran significado de este día para ella. «Nunca soñé con una gran boda cuando era pequeña», comienza. «Pero soy una amante y buscadora de las palabras sagradas», prosigue. «Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda y enfatizar la intención y el poder de las palabras», explica haciendo referencia al 'sí quiero' que dijo a su vecino y amigo de la infancia Alex Gruszynski el pasado 18 de octubre.

Para ello eligieron la Ribera del Duero, concretamente la bodega Abadía Retuerta, frente a la querida Málaga natal de Antonio Banderas, padre de la novia. Un lugar de ensueño en el que llevaron a cabo tanto los votos como la posterior celebración. «Y (queríamos) crear un espacio donde nuestros amigos y familiares pudieran reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse al máximo», añade sobre las imágenes en las que se ve sonrientes a los invitados. «Todos acudieron para apoyarnos de una manera que nunca hubiera imaginado e hicieron de esta la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida». «Ojalá pudieramos volver a hacerlo», finaliza la confesión.

Noticias relacionadas

De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid

De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid

Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid

Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid

La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»

La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»

Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid

Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid

Prosigue dando las gracias a todas aquellas personas que estuvieron implicadas en el proceso de organización de la boda, así como a los fotógrafos y equipo de grabación que capturaron el día más feliz de Stella del Carmen. Además, la joven ha tenido el detalle de cambiar el idioma para dar las gracias a Abadía Retuerta: «Gracias por abrirnos las puertas de su hotel y por su enorme generosidad». Termina su escrito agradeciendo a sus amigos haberse desplazado desde Estados Unidos a España y a sus «maravillosos padres, por ser las personas más geniales, generosas y cariñosas del mundo».

Una boda, que según relató uno de los observadores, «fue muy normal. Nada ostentosa. Ya el sitio es espectacular, tampoco necesitaba mucho más, pero la decoración era increíble», en la que se vio poco a Antonio Banderas porque los verdaderos protagonistas fueron «los novios».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  2. 2 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  3. 3

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  4. 4

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  5. 5

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  8. 8

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche
  9. 9

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  10. 10 Todo lo que necesitas saber sobre la baliza V-16 (y por qué la tuya quizá no valga)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid

Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid