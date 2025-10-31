Sorprendida por la Policía cuando trataba de sustraer un microondas en unas obras de El Peral

Escondida entre dos casetas junto a un microondas, ataviada con guantes, una braga hasta las cejas y linterna en mano. De esta guisa se encontraron ... esta madrugada agentes de la Policía Nacional y la Policía Local a una mujer, que se encontraba en el interior de una zona de obras en una de las múltiples promociones que se levantan en El Peral.

Fue un alertante el que avisó, en torno a las tres de la mañana, de que una persona había accedido a la zona de casetas de una obra, obviando el vallado que impide el paso. Hasta el lugar se trasladaron patrullas de ambos cuerpos, que, al pedirle explicaciones sobre su presencia en la zona, recibieron por respuesta que había entrado porque necesitaba ir al baño.

Tras comprobar que una de las casetas tenía la puerta abierta y que la mujer no llevaba documentación, fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional, donde se le identificó y se dio parte al juzgado del incidente.