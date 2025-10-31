El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las múltiples promociones que se están levantando en El Peral, en una imagen de archivo. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Sorprendida por la Policía cuando trataba de sustraer un microondas en unas obras de El Peral

La mujer, que llevaba guantes y una braga que le tapaba la cara, fue pillada agazapada entre dos casetas con el electrodoméstico al lado

J. S. H.

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Escondida entre dos casetas junto a un microondas, ataviada con guantes, una braga hasta las cejas y linterna en mano. De esta guisa se encontraron ... esta madrugada agentes de la Policía Nacional y la Policía Local a una mujer, que se encontraba en el interior de una zona de obras en una de las múltiples promociones que se levantan en El Peral.

