Sorprenden a un menor de 13 años conduciendo una motocicleta sin permiso en Valladolid La moto de 49cc que conducía el menor. / POLICÍA VALLADOLID No poseía ni carnet, ni matrícula ni seguro del vehículo EL NORTE Valladolid Jueves, 12 julio 2018, 19:24

Un niño de 13 años se enfrentará a la Fiscalía de Menores por conducir una motocicleta de 49 cc sin permiso.

El suceso tuvo lugar este miércoles después de que la Policía Local observase entre las 17:00 y las 18:00 horas de la tarde, a una persona de corta edad circulando una motocicleta de 49 cc junto a los talleres de Renfe, en el camino Lagar de Hoyos de Valladolid.

Los agentes comprobaron que el menor, de 13 años, no poseía carnet de conducir, ni placa de matrícula ni seguro, por lo que se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial, además de a tres infracciones administrativas.

Para conducir ciclomotores de no más de 50cc, y con una velocidad máxima que, por construcción, no exceda los 45 km/h, la normativa establece que hay que tener al menos 15 años y conseguir el permiso AM tras superar los diferentes test psico-técnicos y las pruebas teóricas y prácticas que se llevan a cabo por parte de las autoescuelas.