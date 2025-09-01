El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policia nacional en la comisaria de Delicias. A. Mingueza

Valladolid

Sorprenden a dos hombres cuando robaban herramientas de su furgoneta

La investigación continúa abierta para tratar de identificar y detener a otro implicado en el robo

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:28

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a un hombre en la madrugada de este domingo, 31 de agosto, como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo, tras ser sorprendido mientras sustraían herramientas de una furgoneta por el dueño del vehículo.

Fue este último, según detalla la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical, el que alertó, mediante llamada telefónica a la sala CIMACC 091, de la sustracción que estaban realizando dos hombres del interior de su furgoneta, estacionada en la vía pública frente a su domicilio.

El dueño se dio cuenta de que estaban robando en el interior de la furgoneta al escuchar un ruido en la calle que le alertó, y al asomarse a la ventana, pudo ver a los dos hombres que estaban sustrayendo herramientas del interior del vehículo, por lo que dio una descripción detallada de los dos presuntos autores al operador de la sala.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos de la Policía Nacional, que comenzaron a hacer batidas por la zona, al no encontrarse ya en el lugar los ladrones, para tratar de dar con ellos. Pocos minutos después, uno de los indicativos localizó, en la vía pública, a un hombre que coincidía plenamente con la descripción de uno de los presuntos autores, que portaba una bolsa en cuyo interior estaban las herramientas robadas.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo, y fue trasladado a dependencias policiales. La investigación continúa abierta para tratar de localizar y detener al otro individuo involucrado en el robo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  6. 6

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  7. 7

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  8. 8

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  9. 9

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  10. 10

    El segoviano Diego Calores gana el concurso nacional de cortes de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sorprenden a dos hombres cuando robaban herramientas de su furgoneta

Sorprenden a dos hombres cuando robaban herramientas de su furgoneta