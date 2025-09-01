Sorprenden a dos hombres cuando robaban herramientas de su furgoneta

El Norte Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a un hombre en la madrugada de este domingo, 31 de agosto, como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo, tras ser sorprendido mientras sustraían herramientas de una furgoneta por el dueño del vehículo.

Fue este último, según detalla la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical, el que alertó, mediante llamada telefónica a la sala CIMACC 091, de la sustracción que estaban realizando dos hombres del interior de su furgoneta, estacionada en la vía pública frente a su domicilio.

El dueño se dio cuenta de que estaban robando en el interior de la furgoneta al escuchar un ruido en la calle que le alertó, y al asomarse a la ventana, pudo ver a los dos hombres que estaban sustrayendo herramientas del interior del vehículo, por lo que dio una descripción detallada de los dos presuntos autores al operador de la sala.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos de la Policía Nacional, que comenzaron a hacer batidas por la zona, al no encontrarse ya en el lugar los ladrones, para tratar de dar con ellos. Pocos minutos después, uno de los indicativos localizó, en la vía pública, a un hombre que coincidía plenamente con la descripción de uno de los presuntos autores, que portaba una bolsa en cuyo interior estaban las herramientas robadas.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo, y fue trasladado a dependencias policiales. La investigación continúa abierta para tratar de localizar y detener al otro individuo involucrado en el robo.

