Solo seis palabras para resumir tu vida

«Disfruto del sonido de mi pueblo»

Marisol Gabarril 52 años

«Mi pueblo es Peñafiel. Allí está la casa de mi padre y cuando voy, me gusta mucho el silencio que hay allí. O el ruido del río, de las campanas. No tiene nada que ver con lo de Valladolid, con la ciudad. Aquí todo es tráfico, hay prisas, el CO2. No hay tanta tranquilidad como en el pueblo. Allí me gusta estar en la casa de mi padre, Antonio, que tiene un huerto. Planta lechugas, tomates, ajos, habas. En la ciudad yo no puedo tener todo eso, pero me gusta que haya plantas en casa. Tengo geranios y rosales en el balcón y estoy todo el día pendiente de ellos. Me gusta cuidarlas. Me relaja. Y creo que eso me viene de haberlo visto en casa, porque a mis padres también le gustaban mucho las plantas, como a mi abuelo».