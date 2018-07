Solo el Río Hortega tiene pacientes que esperan más de medio año para operarse en Valladolid El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, informa de los datos de lista de espera quirúrgica. / M. chacón-ical Los tres hospitales de la provincia mejoran sus tiempos y operan las prioridades según el plan de listas de espera ANA SANTIAGO Valladolid Miércoles, 11 julio 2018, 13:33

Los efectos del Plan Perycles para reducir las listas de espera en Castilla y León son marcados y no hay hospital, de los 14 de la comunidad, que no haya mejorado sus tiempos. En Valladolid, los tres complejos asistenciales logran intervenir quirúrgicamente a sus pacientes más graves, en función de los límites que Sacyl ha establecido para las prioridades clínicas, que son 30, 60 y 90 días según la patología, y en esta última evaluación ya ningún caso se escapa a dichos tiempos. En cuanto a las cirugías fuera de estas preferencias también las demoras han disminuido y los tres logran, por primera vez, una espera media que no supere los 65, que es el máximo establecido por el citado programa de reducción de listas de espera.

Los mejores resultados los tiene Medina del Campo pero si se atiende a la complejidad de procesos y servicios es el Clínico el que no solo ofrece los mejores datos sino que ha dado un vuelco a los de hace tres años que lo situaban entre los peores de la autonomía en resolución de listas de espera. Así, sete complejo asistencial disfruta de uan media de 57 días, por debajo de la regional en ocho jornadas; el comarcal baja a 35 y el Río Hortega logra, con 65, al menos cumplir objetivos. Todos mejoran en comparación con los datos en estas mismas fechas de 2017.

Ni Medina ni el Clínico tienen ya pacientes que tengan que esperar más de medio año y solo el Río Hortega tiene todavía 142 en seta situación aunque ya ninguno llega al año.

En la comunidad

El número de días que un paciente espera para realizarse una intervención quirúrgica en cualquiera de los hospitales de Sacyl se ha reducido en el último año en un 22,6%, pasando de 84 días de demora media el 30 de junio de 2017 a 65 días en la misma fecha del presente año. En cuanto al número de pacientes que se encontraban esperando una intervención, la reducción es del 9,2%, desde los 25.992 hasta los 23.576.

De esta forma, todos los hospitales públicos de Castilla y León se sitúan ya por debajo de la media nacional en lista de espera quirúrgica -la demora media en España era en el mes de diciembre de 2017 (últimos datos disponibles) de 106 días-. Además, el porcentaje de pacientes con espera superior a 180 días se ha reducido al 5,2%, en España era del 17,2%.

Asimismo, la tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes en la Comunidad es del 10,01, mientras que la del Sistema Nacional de Salud era del 13,13 en diciembre, teniendo 12 de los 14 hospitales una tasa inferior también a la media nacional.

Durante el último año, los hospitales públicos regionales han seguido cumpliendo el compromiso de que el 100% de los pacientes cuya patología se encuentra catalogada como Prioridad 1 fueran intervenidos en un plazo inferior a 30 días.

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha analizado la evolución de las esperas quirúrgicas en los últimos dos años, entre junio de 2016 y junio de 2018, que según ha destacado se trata de un tiempo prudencial para analizar el efecto de los cambios organizativos, de recursos y de actividad, en un período que coincide con el desarrollo del Plan Perycles.