Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo

Son tan solo 398 metros cuadrados. Pero suponen un escollo urbanístico que a día de hoy parece insalvable un cuarto de siglo después de que ... las máquinas derribaran las dos casas en ruina que ocupaban la esquina de las calles San Quintín y Alamillos. El espacio que surgió tras la retirada de los escombros se ha convertido en una chinita en el zapato de los sucesivos concejales de Urbanismo que han dirigido el área desde entonces y que, pese al clamor vecinal, no han conseguido dar una salida que les permita urbanizar y dignificar el callejón peatonal que genera este solar en barbecho en el principal acceso peatonal al barrio de Batallas desde Huelgas.

El problema, según reconoce el actual titular de la Concejalía, Ignacio Zarandona, es que se trata de dos solares con una escasa edificabilidad y que es propiedad de un numeroso grupo de herederos de los propietarios de las viviendas demolidas en un lejano 2001 que no se ponen de acuerdo a la hora de sacar adelante un proyecto para ocupar este terreno. Pero los vecinos del barrio, por su parte, lo que llevan años reclamando, y proponiendo, es la expropiación del solar en cuestión para ampliar, urbanizar y prolongar la salida de San Quintín a Alamillos y Huelgas. No en vano, dicha calle, de irregular firme de brea, se corta de forma abrupta ante este piconcito de terreno en barbecho y se estrecha hasta dejar apenas dos metros de paso. Un embudo, en definitiva, que viene complicando la accesibilidad en este punto de unión entre los barrios de Batallas y San Juan desde hace cinco largos lustros.

Urbanismo baraja reducir el vallado al terreno edificable y hormigonar el resto para ensanchar la acera de dos a catorce metros

¿Por qué no se expropia el terreno? El concejal reconoce, en este sentido, que «es un caso complejo y singular» y aclara que él mismo está «en conversaciones con los dueños para buscar una salida que nos permita, al menos, ampliar la acera de cara de cara a una futura urbanización completa de la calle San Quintín y ofrecer una posibilidad para un mayor aprovechamiento en cuanto a la escasa edificabilidad de las dos parcelas».

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2020, recoge en este sentido una mínima edificabilidad del solar, conformado por dos parcelas de 163 y 235 metros cuadrados, recogidas en el catastro como de las calles Alamillos 6A y 4 A. La primera, en la que aún se dibuja la silueta de una de las dos casas demolidas, la de mayor altura -las dos eran de planta baja y un piso-, linda con la medianera del bloque de cuatro alturas colindante y el segundo ocupa y corta la calle San Quintín para formar un embudo entre la esquina del solar vallado y las jardineras de la fachada del edificio (de singular fachada verde) de los números 2 al 8 de San Quintín.

El embudo y las grietas del irregular firme de brea de las aceras entre el solar abandonado de Alamillos y el frontal de las viviendas de los números 4 al 8 de San Quintín. J. S.

Y precisamente por ocupar la salida natural de San Quintín a Alamillos, el PGOU obliga a los propietarios de las dos parcelas a retranquear su fachada para alinearla con el bloque de viviendas colindante -también de cuatro alturas y con los portales de acceso situados en Corpus Christi- y a levantar las viviendas sobre un triángulo de poco más de 150 metros cuadrados para adosarle un soportal que dé continuidad a la acera que ahora se corta contra el terreno y que tendrá así su prolongación, a cubierto y por un pasadizo de dos metros de ancho, hacia Alamillos.

De manera que con esta ordenación se abriría el grueso de la parcela para habilitar una acera de catorce metros de ancho que, desde luego, nada tendría que ver con el actual embudo de apenas dos, y por una acera de firme más que irregular, que mejoraría y dignificaría esta vía de entrada desde San Juan al barrio de Batallas. El PGOU descarta, eso sí, la posibilidad de abrir la calzada y dar una salida o entrada a los vehículos por este punto. Algo que también han propuesto los vecinos del entorno. Los residentes reclaman, en cualquier caso, una solución para mejorar la accesibilidad de esta parte del barrio y una limpieza, al menos, más habitual del propio solar en cuanto a su desbroce y la retirada de excrementos de mascotas y basuras que se acumulan en la parcela.

«Es cierto que en el último concejo abierto celebrado en el barrio nos reclamaron una solución los vecinos y el propio alcalde y yo mismo acudimos con ellos a ver este solar», reconoce el concejal de Urbanismo antes de concretar que llevan «tiempo» en conversaciones con los propietarios de cara a buscar la ansiada salida que piden los residentes. Pero, reconoce, «es una cuestión compleja» en tanto los propietarios no han presentado a día de hoy «un anteproyecto siquiera en cuanto a la posible construcción de viviendas en el espacio en el que pueden hacerlo». Y por eso muestra su voluntad de negociar «un posible mayor aprovechamiento en cuanto a la edificabilidad siempre que respete la parte que debe incorporarse al viario público» y que permitirá ampliar la acera hasta alcanzar los catorce metros de ancho.

Arriba, las dos casas de la esquina de Alamillos con San Quintín (detrás de la farmacia) en marzo de 2001, justo antes de su demolición. Debajo, a la izquierda, las mismas casas, al fondo de Alamillos, en los años ochenta del siglo pasado. A la derecha, la marca de una de las casas, ya demolidas, sobre la medianera del bloque colindante en una imagen de noviembre de 2001. El Norte

El Ayuntamiento, de momento, apuesta por «una solución negociada» con los propietarios y anticipa que, en el corto plazo, «trataremos de que reduzcan el vallado del solar a la parte edificable y que el resto pueda hormigonarse y abrirse al paso peatonal de manera provisional a expensas de que después podamos ejecutar una urbanización completa de esta parte de la calle San Quintín».

Y esta futura urbanización, que lleva un cuarto de siglo aplazándose, no es una cuestión menor si se tiene en cuenta que el tramo de setenta metros lineales de la calle San Quintín, que discurre entre Corpus Christi y Alamillos, ante el bloque de viviendas de los números 2 al 8, es el último de esta parte de Batallas en el que se mantienen las aceras de brea. Antes y después, en la salida a Alamillos, al igual que en Corpus Christi, sus aceras se adoquinaron hace diez años.

Pero en aquella intervención de 2015 no se tocó el citado tramo en litigio que cercena el acceso a Batallas. Allí las aceras se mantienen de brea ante la citada comunidad del 2 al 8 de San Quintín y por el lateral, justo enfrente, que discurre bajo el bloque con entrada por el número 10 de Corpus Christi. Esta última es acera que muere contra el solar. Y la calzada entre las dos aceras, un callejón sin salida, se utiliza «desde siempre como aparcamiento» en un entorno muy necesitado de plazas de estacionamiento al que aún no ha llegado la ORA. El propio solar en cuestión, de hecho, llegó a abrirse por este lado y fue utilizado «durante algunos años para aparcar». Pero después volvió a clausurarse el acceso. Y así, en barbecho, continúa.

Ampliar La silueta de la casa de más altura demolida en 2001 aún se dibuja sobre la medianera del bloque colindante. J. S.

Ampliar La calzada de la calle San Quintín, un callejón sin salida, que muere contra el solar abandonado que da a Alamillos. J. S.

«Lo único que han hecho en los últimos (25) años ha sido raspar las pompas de la brea para alisar las aceras», explican los vecinos de San Quintín antes de exigir que la solución municipal, la que sea, «llegue cuanto antes» para mejorar la accesibilidad del acceso al barrio y borrar del callejero el embudo que reduce el paso a la mínima expresión.

«Desde Urbanismo», concreta de entrada el edil Zarandona, «vamos a reiterar los propietarios, como siempre hacemos con estos solares, que lo mantengan en las debidas condiciones en cuanto a limpieza y desbroce». Y cuanto al futuro uso urbanística la cuestión se complica. «Estamos pendientes de mantener una nueva reunión con ellos para nos expliquen si tienen o no algún anteproyecto para la construcción en la parte edificable y el objetivo es buscar una solución negociada en cuanto al aprovechamiento del suelo, dentro de los márgenes que estable el plan general en cuanto a alturas, con el fin de que pueda ser económicamente rentable para ellos», explica el concejal antes de incidir en que intentarán agilizar esa solución provisional que permita hormigonar y abrir una parte del solar al tránsito peatonal. «Hay que buscar acuerdos», reitera, «para que el aprovechamiento sea económicamente rentable y demos una solución definitiva que sea la mejor para los vecinos y para los propietarios».

Justo enfrente de las dos parcelas, y prácticamente en paralelo, hubo otra casa que albergó en su bajo durante decenios una carpintería y que, tras su cierre, fue demolida también en 2001. Aquel solar, eso sí, encontró una salida rápida en cuestión de meses de levantó un edificio de nueva planta, en la que esquina de San Quintín con Pólvora, de cuatro alturas y ático bajocubierta. Esta, en principio, sería la altura que podría autorizarse para edificar en la parte de la parcela de enfrente siempre, eso sí, manteniendo el citado soportal que prolongará la actual acera hacia Alamillos y dejando el resto abierto al paso peatonal.

Y a medio plazo, reitera Ignacio Zarandona, «la idea es proceder a la urbanización completa de ese tramo de la calle San Quintín». Eso, y la apertura, peatonal, al menos, de la desembocadura a Alamillos es lo que piden los vecinos... desde principios de siglo. Entonces, entre los meses de marzo y noviembre de aquel lejano 2001, asistieron al desalojo de los inquilinos y a la posterior demolición de las viejas y ruinosas casas, una de ladrillo rojo, la más alta, y otra de menos altura. Solo las malas hierban han vuelto a poblar este rinconcito de terreno que conecta San Juan y Batallas o, lo que es lo mismo, la unión peatonal con el resto de la ciudad para los 3.536 habitantes de este último barrio.