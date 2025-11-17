El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Solar sin edificar de la salida de la calle San Quintín a Alamillos y estrechamiento de la acera de brea en el principal acceso al barrio de Batallas. J. Sanz

Valladolid

Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo

Los herederos de las parcelas surgidas de los derribos de dos casas en 2001 carecen de proyecto y Urbanismo intenta desde entonces ampliar la unión del barrio con Huelgas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:45

Son tan solo 398 metros cuadrados. Pero suponen un escollo urbanístico que a día de hoy parece insalvable un cuarto de siglo después de que ... las máquinas derribaran las dos casas en ruina que ocupaban la esquina de las calles San Quintín y Alamillos. El espacio que surgió tras la retirada de los escombros se ha convertido en una chinita en el zapato de los sucesivos concejales de Urbanismo que han dirigido el área desde entonces y que, pese al clamor vecinal, no han conseguido dar una salida que les permita urbanizar y dignificar el callejón peatonal que genera este solar en barbecho en el principal acceso peatonal al barrio de Batallas desde Huelgas.

