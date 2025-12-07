El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Integrantes del Smial Imladris, la delegación vallisoletana de la Sociedad Tolkien, durante una de sus actividades. José C. Castillo

Sociedad Tolkien, los integrantes de la comunidad del anillo en Valladolid

Los miembros del Smial Imladris, agrupación de aficionados al autor de 'El señor de los anillos', organizan desde hace 33 años quedadas, talleres y conferencias en torno a la figura de un escritor «con más obra de la que se le conoce»

Víctor Vela
José Carlos Castillo

Víctor Vela y José Carlos Castillo

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:43

A John Ronald Reuel Tolkien se le conoce, claro, por 'El hobbit', por 'El señor de los anillos', «pero su obra y su aportación a la literatura va mucho más allá». Relatos, cartas, una riquísima obra poética y una producción literaria no necesariamente ligada a la Tierra Media.«El 90%está traducida, pero todavía quedan sorpresas para el lector en español». Lo cuenta Sandra Sanz, portavoz de la Sociedad Tolkien de España en Valladolid.

Aquí, desde hace 33 años, el grupo tiene un 'smial', nombre con el que se conoce a las delegaciones territoriales, en referencia a las viviendas que los hobbits excavaban en la tierra. El de Valladolid se llama Imladris, que en élfico significa 'valle escondido', el último hogar de los elfos al oeste del mar. «Pensamos que era un lugar que define muy bien a Castilla yLeón, con muchos rincones preciosos y porque, a pesar de ser un territorio cada vez más despoblado, brilla por el corazon de su gente».

El 'smial' vallisoletano se ha impulsado en los útimos seis años gracias a la contribución de sus 40 integrantes, que organizan quedadas, juegos, talleres y conferencias para conocer y difundir la obra de Tolkien. «Las películas de 'El señor de los anillos' han ayudado mucho a expandir su universo. Y es una buena puerta de entrada para leer sus libros», cuenta Sanz. Y para conocer la enorme riqueza de su trabajo. «Una de sus grandes virtudes es que consigue construir mundos vivos al completo, con un universo propio que se puede percibir con los cinco sentidos, desde las canciones a las ricas descripciones». De su criatura más famosa, 'El señor de los anillos', subrayan que se trata de un magnífico ejemplo de la lucha contra el mal. «Pero no un mal abstracto, sino cotidiano: cómo los pequeños actos de amor pueden desterrar la oscuridad».

Sociedad Tolkien

El Smial Imladris es la delegacion de la Sociedad Tolkien en Valladolid. Fundada hace 33 años y relanzada hacia seis, organiza en marzo el Día Internacional de Tolkien y el pasado mes de noviembre celebró unas jornadas con la participación de expertos que analizaron la obra del escritor. Además, organizan talleres de caligrafía élfica y enana, juegos de mesa, partidos de rol o joyería élfica. Durante el resto del año, participan en lecturas y encuentros.

