Concentración de representantes de los empleados públicos este jueves en Valladolid. Iván Tomé

Valladolid

Los sindicatos amenazan con una huelga de funcionarios en diciembre si el Gobierno no mejora sus condiciones

Exigen negociar una subida salarial acorde a la inflación y la reforma de las categorías para acomodarlas a la formación

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:52

Comenta

Los sindicatos UGT, CSIF y CC OO han amenazado este jueves con «una huelga general en todas las administraciones públicas el próximo mes de diciembre» ... si el Gobierno central no se aviene a negociar mejoras en sus condiciones salariales y laborales. Representantes de las tres organizaciones y trabajadores se han concentrado para reivindicarlo ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en el marco de una convocatoria nacional que se ha replicado en todas las capitales.

