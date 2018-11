Simancas prevé recaudar 565.000 euros más al año si empadrona a 1.500 vecinos Turismos aparcados frente al Archivo de Simancas. / M. Muñoz El Ayuntamiento diseña un plan para aumentar el censo en dos ejerciciosy ofrece para ello rebajas en el impuesto de vehículos MÓNICA MUÑOZ Simancas Jueves, 1 noviembre 2018, 10:28

El Ayuntamiento simanquino quiere que sus vecinos se empadronen. El reto será lograr que en el plazo de dos años el censo de habitantes aumente en 1.500. Esta cifra supondría aumentar en más de medio millón de euros las arcas municipales, dado que Simancas recibe 377 euros por cada vecino, que proceden de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y de los planes provinciales de la Diputación provincial. El censo actual de la villa simanquina se sitúa en los 5.300 habitantes, a pesar, destaca el alcalde, Alberto Plaza, que residen cerca de 7.000.

La meta será que todos los vecinos de Simancas estén empadronados en el municipio. La primera medida para atraer a nueva población que no se ha empadronado ha sido la rebaja de la carga fiscal. Los empadronados pagarán el 15% menos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, lo que conllevará que abonarán el 39% menos que en Valladolid. La iniciativa aprobada en el pleno extraordinario del pasado martes contó con el voto a favor del equipo del gobierno y de Ciudadanos, y la abstención de los socialistas.

El Consistorio, para su aprobación, ha elaborado un informe con el fin de conocer cuánto dejará de ingresar por esta rebaja. Según el documento de intervención, la merma de ingresos ascenderá a 44.596 euros, una cifra que el equipo de gobierno calificó, durante la sesión plenaria, como «prudente» y asumible por el Ayuntamiento. El trabajo de intervención detalla que, el pasado año, el municipio recaudó 318.664 euros de los 3.866 vehículos de los habitantes empadronados. La mayor parte corresponde a turismos y motocicletas, 2.947 y 473, que supusieron 279.845 y 16.678 euros, respectivamente. A partir del próximo año, la recaudación se situará en 274.067 euros, los ingresos por el impuesto a turismos descenderá a los 237.868 euros y a los 14.176 por las motocicletas. La rebaja del 15% supondrá para un simanquino, con un turismo de menos de ocho caballos, abonar cerca de tres euros menos, al pasar de 21 a los 18 euros;con un coche de hasta 19,99 caballos fiscales, 22 euros menos, al pasar el impuesto de 150 a 128.

El titular de un ciclomotor tendrá que pagar 6,32 euros frente a los 7,43 del pasado año, 1,11 menos, mientras que el dueño de una motocicleta de más de 1.000 centímetros cúbicos de cilindrada, 86,61 euros frente a los 101,89 de 2018, lo que supone 15,28 menos.

Progresiva

Tanto el PSOE como Ciudadanos compartieron la idea de que la rebaja es beneficiosa para los ciudadanos, aunque criticaron las forma de la medida del equipo de gobierno. Ambas formaciones presentaron enmiendas que no salieron adelante por el voto en contra de la mayoría popular. Elena Sanz, portavoz del Partido Socialista municipal, planteó una enmienda 'in voce' con la finalidad de que el Ayuntamiento elaborase un informe detallado para establecer una rebaja progresiva en el que se valorase la renta de los ciudadanos. «Estamos al favor de la rebaja pero no de una forma lineal, sino progresiva», insistió Sanz. Asimismo criticó la falta de trabajo del equipo de gobierno y propuso posponer la medida hasta que no se elaborase un documento más preciso. «¿Por qué han decidido que sea el 15%, por qué no el 8% o el 30%?», inquirió Sanz, quien acusó al Ejecutivo municipal de aprobar una rebaja con «improvisación y «falta de rigor». Además, criticó que la disminución del impuesto de turismos es insuficiente dado que municipios cercanos, como Arroyo de la Encomienda, pagan menos.

La líder socialista también reprochó que el gobierno no hubiese ido más lejos. «Hemos perdido la oportunidad de que el pleno revise y modifique todos los impuestos y tasas vigentes con el objetivo de llegar a una fiscalidad justa para nuestros vecinos», aseveró. El portavoz de los populares, Juan Carlos Lázaro Alonso, matizó que ya se había realizado un informe de intervención, que ha sido favorable. Por su parte, el edil subrayó la imposibilidad de retrasar la medida para que pueda entrar en vigor en 2019.

La formación naranja

Ciudadanos también compartió el fondo de la rebaja, pero elevó la cantidad al 30%. La formación naranja presentó una enmienda al considerar insuficiente la rebaja del impuesto. Su portavoz, Pedro Bardisa, aclaró que el aumento del empadronamiento es un «objetivo común», pero las personas no cambian de empadronamiento por «un euro».

Bardisa recordó que la población ha decrecido en los últimos tres años y es necesario una propuesta más ambiciosa. El líder de la formación naranja en Simancas compartió con el PSOE la necesidad de complementar esta medida con más bajadas de otros impuestos con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos y animar a que se empadronen.

«Las medias tintas no funcionan», subrayó Bardisa. Desde la bancada popular, el equipo de gobierno rebatió la propuesta de Ciudadanos, y explicó que el Ayuntamiento debe respetar la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y el 15% es la cantidad máxima que puede permitirse el Consistorio sin menoscabar el equilibrio en las cuentas. «No podemos rebajar los impuestos más a costa de aumentar el endeudamiento», especificaron.