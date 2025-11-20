El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sor María Paulina, en el centro, junto con sus compañeras de clausura. Arzobispado de Valladolid
Valladolid

Sor María Paulina cumple cien años, 75 de ellos en clausura

La hermana del convento carmelita de La Rondilla sopla su siglo de vida «con mucha emoción»; no falta a la cita de la misa diaria y reza por el exterior, «para que crezcan en el amor»

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

Un siglo de fe y oración con cerca de ocho décadas de compromiso vital con la vida religiosa y consagrada a Dios. María Paulina de ... la Inmaculada cumple los 100 años de vida entregada a Dios y al Carmelo en un ambiente tranquilo, de espiritualidad, de acogida a quienes las visitan… Un ejemplo de fidelidad en la mismísima casa fundada por la propia Santa Teresa de Jesús en 1598: el Convento de Santa Teresa. Un cenobio que estos días está de celebración ante el centenario de su hermana mayor con una salud encomiable donde la vitalidad va respetándola aún con sus achaques y movilidad cada vez más dificultosa, pero con una cabeza privilegiada. Y, como destacan sus hermanas de convento, con una sonrisa que nunca le falta, siempre con una buena palabra y un agradecimiento constante al don de su profesión religiosa y al Señor: «Doy gracias a Dios por tanto recibido de su misericordia y perdón».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sor María Paulina cumple cien años, 75 de ellos en clausura

Sor María Paulina cumple cien años, 75 de ellos en clausura