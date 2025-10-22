El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ugo Blanco junto a Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«Siempre me sentiré vallisoletano, pero también soy un poco de cada sitio donde he vivido»

Ugo Blanco San José vive desde 2023 en Trinidad y Tobago, donde trabaja como representante de la ONU

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Ugo Blanco San José (Valladolid, 1978), trabaja como representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Trinidad y Tobago. Él siempre ... soñó con conocer mundo y con entender por qué había lugares donde la gente vivía tan diferente. Hoy, aquel chico nacido y criado en el barrio de Las Delicias, ha visto cumplir su sueño y ha vivido en diferentes países. «Mi padre murió cuando yo tenía cinco años. Mi madre, carnicera, se dejaba la piel para sacarnos adelante. Mi abuelo fue mi referente. Él me enseñó a ser constante y a no rendirme», cuenta con orgullo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Siempre me sentiré vallisoletano, pero también soy un poco de cada sitio donde he vivido»

«Siempre me sentiré vallisoletano, pero también soy un poco de cada sitio donde he vivido»