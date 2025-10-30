El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jaime Curiel en el interior de Zapatos Armonía, su comercio del centro de Valladolid. Carlos Espeso

Jaime Curiel

Propietario de una zapatería y de una marca de ropa

«Siempre cuento que casi al día siguiente de nacer mis hijos estaba trabajando»

Autónomo desde los 26 años, asegura que a fuerza de asumir cargas «llega un momento en que no da»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:45

Jaime Curiel (Valladolid, 1981) sabe de primera mano lo que es emprender. «Soy autónomo con la tienda de calzados Armonía de la calle Regalado y ... luego tengo la marca Solera, de la cual soy autónomo y a la que facturo todos los meses», explica. Por eso no oculta su inquietud ante los sucesivos anuncios y rectificaciones efectuados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación a las cuotas de cotización del colectivo al que pertenece.

