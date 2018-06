La sentencia sobre el cobro del agua de 2017 en Valladolid no afecta al pago de los ciudadanos Antonio Quintero Acero / El Norte El Consistorio ha explicado la decisión emitida por el TSJ EL NORTE Valladolid Jueves, 21 junio 2018, 19:04

El Ayuntamiento de la capital del Pisuerga explicó hoy que una sentencia emitida por el TSJ que anula la ordenanza fiscal para el cobro de las tarifas agua aplicadas en 2017, tras estimar un recurso de Aguas de Valladolid, anterior adjudicataria del servicio, «no se extiende a las liquidaciones efectuadas en su momento y que ya son firmes administrativa o judicialmente».

El Consistorio explica, a través de un comunicado de prensa, que la sentencia únicamente estima una cuestión formal, como es que no estaban correctamente regulados el concepto de devengo y el período impositivo. «Es una cuestión formal puesto que en absoluto afecta ni al fondo del proceso de recuperación de la gestión directa del agua, ni al pago realizado por la ciudadanía, ya que las tarifas se mantuvieron sin modificaciones y conforme a las que establece la Junta de Castilla y León», destacaron.

Los responsables municipales incidieron en que la sentencia hace referencia exclusivamente a la ordenanza reguladora de la tasa desde julio hasta diciembre de 2017 pues, como indica, «las tarifas ya han sido modificadas con efectos de 1 de enero de 2018 en virtud de la modificación aprobada en sesión plenaria de 21 de diciembre de 2017». Es decir, que.

«Sobre todo es muy importante destacar que la nulidad de la ordenanza no se extiende a las liquidaciones efectuadas en su momento y que ya son firmes administrativa o judicialmente. Eso no supone ningún agravio, puesto que las tarifas se mantuvieron exactamente iguales», resumieron.

EL PP Valladolid cree que la sentencia que anula la tasa del agua pone en peligro cobro

El grupo municipal Popular ha criticado hoy «la precipitación y ansiedad» del alcalde, Óscar Puente, y su equipo de gobierno en la puesta en marcha de la remunicipalización del agua como se demuestra en la reciente sentencia del TSJ que anula la ordenanza municipal que aprueba la tasa del agua.

Los Populares consideran en un comunicado que esa sentencia, que condena en costas al Ayuntamiento, demuestra que la ordenanza estaba en contra de la ley y se ha declarado nula, por lo que «el cobro de la tasa del agua desde 1 de julio de 2017 es ilegal y podría estar mal cobrado y por lo tanto ser reclamada su devolución por los consumidores».

El PP municipal entiende que en 2018 esa tasa sigue siendo ilegal por no adecuarse a las últimas modificaciones legales, donde «ya no se puede cobrar como tasa sino como contraprestación no tributaria».

Por eso creen que Puente y su equipo «deberían ya haber aprobado la nueva norma, pendiente desde marzo, si se quiere cobrar de forma legal el agua pública».

Los Populares consideran que «Puente ya no puede presumir de tener todas las sentencias a su favor como hizo el pasado martes en el Pleno, al recaer en su contra esta sentencia que coloca en una posición ilegal muy grave al EPEL del agua municipal».

