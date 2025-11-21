Más seguridad y limpieza para los vecinos de Las Villas: «Hace años era tranquilo y familiar»

El barrio de Las Villas, situado en el sur de Valladolid, tiene sus raíces en los años cincuenta. Por aquel entonces, sobre antiguos terrenos agrícolas junto al Camino Viejo de Simancas, se empezaron a levantar casas molineras, muchas de las cuales hoy permanecen casi intactas.

En sus primeros años, el nombre de este barrio era conocido como 'Pueblo Nuevo', debido a esas casitas que recordaban al casco urbano de los municipios castellanos. Sin embargo, fue un nombre que nunca gustó a sus vecinos ni a los promotores, motivo por el que cambió a 'Las Villas', que le dotó de un carácter rural entre huertos, parcelas y antiguas fábricas.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este barrio son los nombres de sus calles. No son clásicos ni de contexto histórico. Fueron bautizadas como municipios de la provincia de Valladolid, y todas ellas comienzan por 'Villa'. Algunos ejemplos son Villabrágima, Villafuerte o Villavaquerín. Este sistema tiene un origen curioso que recoge la Biblioteca digital de Castilla y León en 'Las calles de Valladolid: nomenclátor histórico'.

La nueva nomenclatura provine de la queja formal que presentó un cartero que a diario repartía las cartas en esta zona. En los años 50, las vías del barrio no tenían nombre. Se las mencionaba como 'Primera travesía', 'Segunda travesía'... El cartero, cansado de este sistema que aclaraba en qué lugar depositar las cartas, solicitó a los vecinos que pusiesen nombres a las calles, los cuales hoy permanecen en el barrio.

Panorámica de Valladolid. Obras en la ronda Sur y el puente de la Hispanidad frente a Las Villas. Archivo Municipal de Valladolid

Finalmente, Las Villas no ha sido ajeno a la transformación urbana. Recientemente, el Ayuntamiento de Valladolid construyó una acera provisional en el Camino Viejo de Simancas y un nuevo paso de peatones, atendiendo a una demanda histórica de los vecinos para mejorar la accesibilidad y la seguridad. Sin embargo, las reivindicaciones no cesan ante las nuevas necesidades de sus vecinos y comerciantes.

Diego Santa María pasea todos los días junto a sus dos perros. La zona, que tiene una amplia zona verde, es ideal para disfrutar a diario de sus mascotas durante la mañana, donde se respira tranquilidad y el ruido de la ciudad no molesta. Lleva aquí solo dos años, pero sus primeras impresiones son positivas. «Por aquí yo camino todos los días y es un barrio muy cómodo, sobre todo si vas hacia la zona de El Peral, estás lejos del ruido y a la vez cerca de sitios importantes para hacer compras como Vallsur» explica este joven vecino de 22 años.

Diego Santa María, vecino de Las Villas.

Aunque eso sí, Diego deja claro que esa tranquilidad que tanto caracteriza al barrio va por zonas, pues asegura que «si te vas hacia el sur, el ambiente del barrio es peor». Sin embargo, él no echa nada en falta en Las Villas. Hay buena comunicación con la ciudad, tiene cerca un centro comercial y además, «se hacen muchas actividades por la zona del parque» afirma feliz por el ambiente cercano que se vive en el barrio.

De esas actividades sabe mucho un veterano de Las Villas como Félix Garcés, ex tesorero de la asociación de vecinos 'La Paz', y que vive en Las Villas desde hace 51 años. Habla sin tapujos, sin pelos en la lengua. «Antes éramos una familia, todo era más tranquilo, dejábamos las puertas abiertas y nos conocíamos todos, pero ahora tenemos algo de miedo» comenta apenado por la situación actual del barrio, en donde algunos sucesos han aumentado la tensión en algunas zonas.

Félix Garcés, ex tesorero de la asociación de vecinos 'La Paz'.

Félix recuerda de nuevo la buena comunidad que antes se respiraba aquí, sobre todo en las fiestas. «Tenemos unas fiestas muy amenas y ahí sí que nos reunimos todos, hacemos paellas y estamos todo el vecindario, son los mejores días para disfrutar del barrio» apostilla. Eso sí, Félix lamenta además del aumento de inseguridad, la falta de comercios y bares por la zona. «Teníamos un bar pequeñito y lo han cerrado, si no tenemos bares o tiendas al barrio le falta mucha vida» concluye.

Este simpático vecino nos recomienda ir al único restaurante que se mantiene en Las Villas después de 55 años. Hablamos de 'Mi casa', un referente de las brasas y el marisco por el que, además de decenas de vecinos que acuden a diario, muchos famosos a nivel nacional e internacional han hecho parada para disfrutar de su espectacular marisco. «Mis padres han estado detrás de esta barra 45 años, yo llevo nueve y me gusta el barrio, la verdad es que se vive muy bien» comenta Paco Cantalapiedra, actual dueño del local.

Paco Cantalapiedra, del restaurante Mi Casa.

A pesar de su agradable sonrisa, Paco lamenta que actualmente, el restaurante ha perdido algo de fuelle con respecto a la venta de comidas, y a diario lo que más triunfa es el vermouth de media mañana. «Al final, el pescado ha subido mucho en los últimos años, yo intento mantener los precios pero es difícil, a diario donde más ambiente hay es en la barra, ahí conoces a los vecinos, comentas las noticias del día y acabas relacionándote con toda la gente del barrio, eso a mí me encanta» dice orgulloso.

A base de conocer a sus clientes y tratarlos ya casi como parte de su familia, Paco comenta algunas de las reivindicaciones de los vecinos. «Todos dicen que ha habido un momento en el que había algo de inseguridad, pero también se quejan del servicio de limpieza, que no funciona bien y que algunas zonas están muy mal cuidadas» explica. «El barrio está bien, y gracias a nuestra asociación, que está todos los días pico y pala, poco a poco se está recuperando el buen ambiente de antes» concluye.

Más seguridad, más limpieza pero, sobre todo, más vida de barrio es lo que los vecinos de Las Villas echan en falta en una zona que, en su momento, era familiar y con una forma de vida similar a la de los municipios que se nombran en sus calles, donde todos se conocen y juntos, hacían de esta zona de Valladolid un sitio ideal en el que vivir.

La próxima semana... Diego Fernández y Rodrigo Ucero se acercan hasta el barrio de El Peral, situado justo al lado de Las Villas.

