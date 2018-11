El sector examinador prevé un parón laboral del 10 al 21 de diciembre El delegado provincial, Fernando Feliz, no descarta que en Valladolid se produzca una movilización como la de Madrid RUBÉN V. JUSTO Sábado, 24 noviembre 2018, 19:52

El sector examinador no aguanta más una situación que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) interpreta como un «ninguneo» Ya habían avisado previamente de que si no percibían en noviembre el complemento específico de 250 euros por«peligrosidad, responsabilidad y especialización», se verían obligados a movilizarse. Ayer el director de Asextra, Joaquín Jiménez, anunció que los examinadores cesarán actividad en todas las provincias españolas entre los días 10 y 21 de diciembre y, también, dató una movilización que, salvo cambios, se producirá el 10 de diciembre en Madrid.

Pese a que el mes de noviembre toca a su fin, los examinadores siguen sin percibir el complemento específico que se aprobó en junio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por esa razón, el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, hizo pública la decisión de sprimir a partir del próximo 26 de noviembre, las horas laborales en horario extraordinario «ya sea para hacer pruebas de circulación, como para desplazarnos a otras localidades para examinar».

De igual manera, el colectivo prevé organizar el parón entre los días 10 y 21 de diciembre si el Cecir -órgano competente- no ingresa en la cuenta de los trabajadores la nómina con el importe predispuesto en la Ley 6/2018 de los PGE. Pese a que no se ha hecho público y aún no hay confirmación de ello, el delegado provincial de Asextra en Valladolid, Fernando Feliz, no descarta la posibilidad de que en la capital se produzca una movilización.

«El conflicto laboral de 2015 y 2017 continúa activo por la inacción y silencio -salvo la manifestación contraria- del órgano competente para la ejecución del incremento retributivo de nuestro complemento específico», manifestaba Jiménez. A su vez, el director general de la DGT, Pere Navarro, cree que es un tema «que se resolverá porque no puede ser de otra manera» porque «el Boletín oficial del Estado es el Boletín Oficial del Estado y el «El Congreso de los Diputados es el Congreso de los Diputados».