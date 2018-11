Saravia confiesa a los suyos que ha presentado la dimisión tres veces durante el mandato El concejal Manuel Saravia, durante un pleno municipal. / Henar Sastre El edil, que el viernes anunció que aspirará a la Alcaldía, admite en una carta a VTLP que se ha sentido «desamparado» y «sin respaldo» J. ASUA Valladolid Martes, 20 noviembre 2018, 22:28

El «runrún» sobre su futuro, al que Manuel Saravia se refirió el pasado viernes, cuando confirmó que concurriría al proceso de primarias para aspirar a la Alcaldía, bien con Toma la Palabra o en confluencia con Podemos, tenía base. Así se desprende de la carta que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo ha enviado a una veintena de miembros de su plataforma, una misiva en la que asegura que durante el mandato ha presentado «tres veces la dimisión» ante los momentos «extraordinariamente duros» que tanto él como el resto de ediles de la formación han vivido en estos casi cuatro años de legislatura.

En la carta, que refleja la sinceridad y el talante de este reconocido profesor de la Escuela de Arquitectura devenido en político, da explicaciones sobre su decisión final de dar un paso adelante, a pesar de que «desde hace meses» tenía el convencimiento firme de apartarse de la vida pública. Reconoce que cuando intentó dejarlo en esas tres ocasiones «se me pidió que no lo hiciese». «Y cuando estaba decidido a no concurrir , también se me dijo que no lo hiciese público todavía. Cara de póker. Demasiado tiempo con cara de póker», reconoce en el escrito.

Con aciertos, errores y retrasos, que él siempre ha reconocido públicamente, entonando el 'mea culpa', una actitud honesta, de agradecer en una actividad política donde asumir responsabilidades no se lleva para nada (todo lo contrario), Saravia, con una gran capacidad de trabajo, ha sido sostenido por su entorno contra viento y marea, porque son conscientes de que su perfil es referente para la izquierda y base en la alianza que mantiene con Óscar Puente en el gobierno municipal.

Sin duda, hay un párrafo de la carta que no deja lugar a dudas sobre las sensaciones de Saravia. «No han sido años fáciles, especialmente por la sensación de orfandad. El contexto de nuestra actividad no ha sido nada favorable. Me he sentido -y creo que puedo hacerlo extensivo, con matices, desde luego, a los demás concejales de VTLP- prácticamente sin respaldo político a mi trabajo desde la formación (ha habido excepciones; pero ha sido eso: casos singulares). Y desde otros grupos supuestamente afines, también con poquísimas excepciones, solo han llegado críticas. Un aluvión de críticas. Incluso amargas. Permanentemente. En casi todos los frentes. En las decisiones difíciles que ha habido que tomar no he sentido respaldo. En los momentos difíciles el único refugio ha sido el grupo municipal. Y en algunas de las buenas decisiones, tampoco he sentido casi ninguna celebración. Nada», se sincera el edil, quien subraya que «por sentido de la responsabilidad» ha seguido trabajando «sin romper la baraja», a pesar de la situación de «desamparo» que asegura haber vivido.

El teniente de alcalde destaca que, cuando finalmente parecía que se llevaría a cabo el anuncio de no concurrir, «he sentido sobre mí una vez más algunas posibles consecuencias del efecto de mi salida» y ha pesado el sentido de la responsabilidad. «Es sabido que la continuidad suele valorarse bien y por eso finalmente opté por plantear al grupo la opción de seguir, presentándome a las primarias», argumenta.

Saravia concluye la misiva con un mensaje de esperanza tras su confesión: «Confío en que, superado este trance, seamos capaces, entre todas y todos, de dar forma al proyecto de ciudad que reclaman los tiempos, lo que nos va a exigir muchísimo trabajo, sin duda. Pero también muchísimo ánimo. De manera que me despido con ese deseo: muchísimo ánimo», finaliza.