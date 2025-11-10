Luis Amo Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

La Navidad va revistiendo la capital vallisoletana. La ciudad va uniformándose a menos de tres semanas del encendido oficial de la iluminación que este año alcanzará el centenar de calles distribuidas por todos los barrios. Más cable para llegar a más calles y plazas incentivando así el ambiente comercial y el espíritu navideño con varias novedades e incluso trabajando ya en la siguiente campaña que traerá varios cambios destacando un nuevo diseño para la calle de Santiago. Por lo pronto, una de las sorpresas decorativas de este año será la reubicación del misterio luminoso que pasará de la plaza de Portugalete a la plaza de San Pablo e incluso más a más porque el montaje será ampliado este año con tres grandes angelotes de seis metros de altura cada uno para embellecer mejor el entorno.

El portal de Belén -el misterio más el buey y la mula- acompañado por la simbólica llegada de un pastor con su oveja y los tres reyes magos junto a sus camellos este año estarán en San Pablo, un histórico y vistoso cruce de caminos entre el centro urbano y monumental con los barrios más conventuales como los entornos de San Miguel o San Quirce además de Santa Clara, San Pedro o La Rondilla. Iluminaciones Ximénez en acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid ha previsto instalar esta temporada las nueve plataformas donde se erigen las mencionadas figuras en el centro de la plaza. Concretamente esta decoración luminosa estará previa al acceso al templo, por delante de los leones que marcan el fuero eclesial, y que a buen seguro darán la bienvenida a vallisoletanos y turistas dado el atractivo entorno de San Pablo, Capitanía General o Colegio San Gregorio.

Una localización especialmente concurrida esos días navideños por ser una de las zonas de la ruta vallisoletana de belenes con montajes como el Napolitano del Museo Nacional de Escultura, el instalado en el Palacio Pimentel -sede de la Diputación Provincial-, la exposición belenística del patio del antiguo Palacio Real o el curioso misterio instalado por el Ejército de Tierra en la garita de acceso al citado palacete. Se da la circunstancia, asimismo, que esta reubicación coincide con las celebraciones del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid pero incluso del 24 al 26 de noviembre se celebrará el 'Congreso científico internacional sobre la Controversia de Valladolid' organizado por la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

En Portugalete, por su parte, se mantienen los arcos en la zona de la plaza previa a la escalinata en cuya área superior, junto a la fachada de la Catedral, está parcialmente ocupada por un gran andamiaje de acceso a las cubiertas del lado de Evangelio de la Seo que están reparándose desde el pasado verano. Así, los ocho grandes arcos adornados con varias estrellas y con iluminación blanca y dorada que permiten el paso por su interior conformarán el adorno de grandes dimensiones que repetirá en este entorno además del espectáculo de música y sonido que ya cautivase a los vallisoletanos durante la campaña anterior.

La empresa de iluminación navideña con carácter internacional empezó el pasado viernes a acopiar material del gran montaje de la calle Santiago que este mismo lunes comenzará con la incorporación de nuevos equipos de operarios de Ximénez Group para tener a punto la decoración de esta emblemática vía de cara al encendido oficial del 27 de noviembre. Precisamente, éste año será el cuarto y último que este montaje podrá contemplarse entre la Plaza Mayor y la plaza de Zorrilla. Una vistosa decoración realizada a la carta para la ciudad y que está conformada por una docena de paquetes luminosos que tienen su continuidad en los lazos decorativos colocados en numerosos balcones de la Plaza Mayor, el conocido como Árbol de los Deseos y en algunas calles de acceso a la plaza.

Grandes plataformas que sirven de sujeción a la vez que de contrapeso a las grandes estructuras empezaron a descargarse este pasado viernes a las puertas de la citada calle y desde hoy se dispondrán en los diferentes tramos para seguidamente ir colocando los paneles luminosos que conforman los regalos ayudados de grúas de grandes dimensiones. Se trata de una calle que volverá a contar con el espectáculo de luz y sonido tan característico y que concita cada temporada navideña a miles de vallisoletanos y turistas. Por la capital también se colocarán este año novedosas figuras luminosas con la intención de poderse hacer fotos con ellas y el objetivo de subirlas a las redes sociales para que las navidades vallisoletanas sean tan internacionales como sus certámenes gastronómicos, su Semana de Cine o su Semana Santa. Mientras tanto, la compañía andaluza y equipo de Gobierno ya trabajan en un nuevo montaje para este epicentro vallisoletano a partir de la campaña próxima.