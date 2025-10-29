El Salón de Grados de Filosofía y Letras ya lleva el nombre de Carmen Sarmiento

La periodista Carmen Sarmiento descubre la placa que lleva su nombre, este miércoles en presencia de la decana de Filosofía y Letras, Dunia Etura.

El Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras lleva desde este miércoles el nombre de Carmen Sarmiento, dedicado a la periodista y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid «por su alineación con los valores que la institución pretende transmitir al estudiantado», según informan fuentes de la entidad.

La Facultad de Filosofía y Letras ha descubierto este miércoles por la mañana la placa con el nombre de Carmen Sarmiento en su Salón de Grados, en un acto que ha contado con la presencia de la periodista.

Carmen Sarmiento, investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid en 2024, constituye un referente ético y humano en el ámbito del periodismo comprometido con los derechos humanos, la igualdad y las voces silenciadas.

La Facultad de Filosofía y Letras ha querido así rendir homenaje a la periodista dando su nombre al espacio académico más emblemático del centro, donde se celebran los principales actos académicos, defensas de tesis y conferencias. «Carmen representa un modelo de periodismo en coherencia con los valores que transmitimos a nuestro estudiantado: rigor, compromiso social y mirada crítica hacia el mundo», destacan desde el Grado en Periodismo.

