Salir del paro como motivación para emprender

Eva González y Ana Isabel Alonso, creadoras de Vive Disfrutando LAURA NEGRO Domingo, 24 junio 2018, 15:49

Eva González (45) y Ana Isabel Alonso (54), apenas se conocían cuando decidieron emprender juntas, y ahora, no se imaginan trabajar la una sin la otra. El desempleo puso a ambas en la misma vereda, la necesidad de ponerse por su cuenta ante la imposibilidad de encontrar un trabajo por cuenta ajena. Ahora son autónomas y editoras de la revista gratuita para mayores Vive Disfrutando.

De cerca Emprendedoras. Ana Isabel Alonso Gallardo (54)-Administrativo. Eva González López (45)-maquetadora. Fecha de inicio de la actividad. 18 de enero de 2018. Contacto: C/ Juan de Valladolid, 19 – 3ºE 47014 Valladolid – Telfs.: 655 349 781 y 607 611 178 – wwww.vivedisfrutando.com

Eva estudió FPII de Comercio Exterior. Antes de finalizar el último curso, encontró un trabajo en prácticas en un medio de comunicación donde aprendió a maquetar. Aquello le gustó tanto, que permaneció en la misma empresa ocho años, hasta que cerró. Después de un largo periplo profesional, siempre vinculado al mundo dºel diseño y de la maquetación, finalmente, en plena crisis, se quedó sin empleo. Durante dos años buscó sin descanso y participó en la I Lanzadera de Empleo de Mujeres de Valladolid, un proyecto pionero en España, que cambió su forma de plantearse la búsqueda de trabajo. «Allí descubrí competencias que desconocía que yo tenía y potencié las que si que conocía. El hecho de estar en contacto con otras personas en mi misma situación, hizo que cambiara por completo mis miras profesionales», relata. Al finalizar la Lanzadera, formó junto con otras compañeras TEAM Valladolid, una asociación de Mujeres que trabaja por la búsqueda de empleo.

En esta asociación Eva conoció a Ana Isabel, una administrativo comercial cuya vida laboral se resume en una sola empresa. «Trabajé durante 25 años como gestora de pedidos en la editorial Simancas Ediciones. Fue mi primer empleo y… el último, hasta que cerró por la crisis. Quedarme en paro fue algo traumático, sobre todo, por mi edad», reconoce. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados y lamentándose empezó a formarse para reciclarse y pronto conoció la asociación TEAM y se hizo socia. «No quería quedarme en casa. Me parecía interesante que un grupo de mujeres nos pudiéramos ayudar unas a otras a buscar trabajo. Fue muy positivo para mi», cuenta.

Un buen día, durante una de sus reuniones, Eva expuso a sus compañeras de asociación un proyecto que le rondaba en la cabeza. «Siempre he estado vinculada al mundo editorial, y me di cuenta de que no había ninguna publicación que recogiera información dirigida y totalmente adaptada para las personas mayores sobre eventos y actividades de ocio que pudieran interesarles. Era algo que yo quería hacer, pero no me atrevía a llevarlo a cabo sola», cuenta. Y en cuanto contó su idea, Ana Isabel quiso formar parte de ella. «Casi no nos conocíamos. Habíamos hablado muy poco, y yo nunca había tenido inquietud por emprender, pero la idea me gustó y decidí en ese momento que sería mi propia jefa. Yo veía que me iba a resultar difícil encontrar trabajo por cuenta ajena, así que esa era mi oportunidad», explica.

Perfiles complementarios

Pronto vieron que sus perfiles se complementaban a la perfección. Ana Isabel venía del mundo de la imprenta y Eva de la maquetación y el diseño. Y a nivel personal, la compatibilidad fue total. «Hay 10 años de diferencia entre nosotras y nuestros caracteres son afines. El secreto está en hablarlo todo», afirman.

Empezaron realizando encuestas a personas mayores para ver sus preferencias, necesidades y la información que debían incluir en la revista. Sondearon incluso el nombre para su publicación. El elegido fue Vive Disfrutando. «Entrevistamos a más de trescientas personas de mayores de 60 años. Fue un trabajo laborioso, pero mereció la pena», cuentan. También se apuntaron al CREA, la formación para emprendedores de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. «No teníamos conocimientos sobre gestión empresarial, fiscalidad o contabilidad. El CREA nos ayudó a la hora de elaborar el plan de empresa, analizar la competencia y plantear la estrategia de marketing», añaden. Además, Eva participó en el curso de Autónomo en Prácticas de Red Talento empleo en Renedo, donde conoció de primera mano casos reales de emprendedores y de sus dificultades a la hora de poner en marcha una empresa.

El papeleo y la burocracia fue complicado, aunque en Ventanilla Única de la Cámara de Comercio les facilitaron los trámites y las gestiones de alta en la Seguridad Social y Hacienda. En octubre registraron el nombre en el Registro de Patentes y Marcas y optaron como forma jurídica por una S. L. L.. Todavía no han recibido ninguna subvención pero están pendientes de solicitar varias, de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Michelín. «No necesitábamos hacer una inversión elevada, pero hemos tenido que superar muchos miedos», reconocen.

El tercer número de Vive Disfrutando ya está en la calle. Es una revista gratuita de ocio para mayores en edición impresa bimestral y una tirada de 10.000 ejemplares, que se complementa con la página web www.vivedisfrutando.com. Eva y Ana Isabel se dirigen a dos tipos de clientes. Por un lado, sus anunciantes, empresas de Valladolid y provincia que ofrecen servicios y productos para mayores, y por otro lado, sus lectores. Ellas se encargan de toda la gestión, recogida de información, maquetación, comercialización de espacios publicitarios y de la distribución. «Repartimos en los centros cívicos y de mayores de Valladolid capital y en pueblos de la provincia. A todo el mundo le está gustando nuestra revista y entre las empresas hemos tenido una gran acogida. Todos nuestros anunciantes están repitiendo número tras número. Queremos que nos vean como emprendedoras y que sepan el esfuerzo que hay detrás de esas páginas. A todos les contamos nuestro proyecto, porque creemos que así, harán la revista más suya. A aquellos que están empezando como nosotras, les hacemos un descuento por anunciarse, para tratar de ayudarles en sus inicios».