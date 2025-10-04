El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al Pasaje Gutiérrez por la calle Fray Luis de León y local que ocupaba la papelería San Fernando y, en los últimos años, una tienda de motos. J. Sanz

Valladolid

Una sala de eventos ocupará el hueco de la histórica papelería del Pasaje Gutiérrez y reducirá a cuatro sus locales vacíos

El negocio, impulsado por los dueños de dos de sus cuatro bares, reforzará el enfoque hacia el ocio de unas galerías de 1886 que buscan ayuda para frenar su deterioro

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:17

Comenta

Los propietarios de dos de los cuatro bares del Pasaje Gutiérrez impulsan un proyecto destinado a recuperar el amplio local dejado por la histórica papelería ... San Fernando, que ocupaba la esquina de la entrada que da a la calle Fray Luis de León, para abrir una sala de eventos. Cuando esto ocurra, y ya se han dado los primeros pasos para ello, el enfoque hacia el ocio de las galerías primará sobre el comercial y reducirá, de paso, a cuatro los locales vacíos en el interior de este corredor del siglo XIX (1886) que luce la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1998.

