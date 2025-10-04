El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Entrada al Pasaje Gutiérrez por la calle Fray Luis de León y local que ocupaba la papelería San Fernando y, en los últimos años, una tienda de motos. J. Sanz

Valladolid

Una sala de eventos ocupará el hueco de la histórica papelería del Pasaje Gutiérrez y reducirá a cuatro sus locales vacíos

El negocio, impulsado por los dueños de dos de sus cuatro bares, reforzará el enfoque hacia el ocio de unas galerías de 1886 que buscan ayuda para frenar su deterioro

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:17

Comenta

Los propietarios de dos de los cuatro bares del Pasaje Gutiérrez impulsan un proyecto destinado a recuperar el amplio local dejado por la histórica papelería ... San Fernando, que ocupaba la esquina de la entrada que da a la calle Fray Luis de León, para abrir una sala de eventos. Cuando esto ocurra, y ya se han dado los primeros pasos para ello, el enfoque hacia el ocio de las galerías primará sobre el comercial y reducirá, de paso, a cuatro los locales vacíos en el interior de este corredor del siglo XIX (1886) que luce la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1998.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  6. 6 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  7. 7

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10 De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una sala de eventos ocupará el hueco de la histórica papelería del Pasaje Gutiérrez y reducirá a cuatro sus locales vacíos

Una sala de eventos ocupará el hueco de la histórica papelería del Pasaje Gutiérrez y reducirá a cuatro sus locales vacíos