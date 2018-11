De Valladolid a Las Vegas Mónica Gallardo, en su tienda de Valladolid. / Gabriel Villamil Mónica Gallardo, directora creativa de la firma La Chispa Adecuada, firma el 'look' de Rozalén en la alfombra roja de los Grammy Latinos SONIA QUINTANA Jueves, 15 noviembre 2018, 12:52

Afincada en Valladolid desde el 2005, año en el que su marido Álvaro Rubio llegó para militar en las filas del Real Valladolid, Mónica Gallardo (Albacete, 1973) creó en 2010 La Chispa Adecuada, firma que estos días ha viajado hasta Las Vegas de la mano de la que se ha convertido en su gran embajadora: Rozalén. «Valladolid es mi ciudad de la suerte», asegura esta diseñadora, que desde hace casi un año se ha convertido en la estilista personal de la autora de 'La puerta violeta'. «Conocía a María (María de los Ángeles Rozalén Ortuño) gracias a la actriz Carla Hidalgo, que es amiga mía. Le regalé unas camisetas y le encantaron. Ahí nació todo», recuerda Mónica desde su taller en la céntrica calle 20 de febrero.

El primer encargo que recibió de la cantante fue un vestido para una actuación en el circo Price de Madrid. El vestido de estrellas con el que la artista se subió al escenario de la Plaza Mayor en su concierto de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2018 también fue obra de esta diseñadora, autora de los 17 'looks' que Rozalén ha llevado para su viaje a Las Vegas, donde este noche se presenta en los Grammy Latinos con dos nominaciones en las categorías más importantes: mejor disco y mejor canción por 'La puerta violeta'. ¡17 looks! «He preparado un montón de fichas cada una con su vestido, sus pendientes, sus zapatos, su bolso... Presenté un proyecto para vestirla en los Grammy y les encantó. He estado trabajando en estos 'looks' más de un mes y creo que el traje que va a llevar en la alfombra roja va a gustar», confía nerviosa la estilista de la cantante, albaceteña como ella.

Rozalén, durante su actuación en septiembre en la Plaza Mayor de Valladolid. / Gabriel Villamil

Rozalén ha contado en varias ocasiones que el día que se enteró de su doble nominación para los Grammy Latinos lloró (mucho), algo parecido le pasó a Mónica Gallardo cuando se enteró de que el equipo de la artista había dado su 'ok' para que fuera ella la encargada de vestirla sobre la alfombra roja. «He de reconocer que no me he atrevido a hacerle algo mío porque yo no hago alta costura y tengo mucho respeto por el trabajo de mis compañeros. Igual para los Goya sí me animo. Me dio un poco de vértigo», confiesa Mónica, quien ha elegido un smoking de la diseñadora Lola Muñoz para que Rozalén recorra la alfombra roja esta noche.

«Tiene dos estilismos para la gala de esta noche. El smoking de Lola Muñoz y un vestido de Malne. Moda española todo, eso lo tenía muy claro. Son dos aciertos seguros pero María no tiene que vender moda, ella tiene que vender música. Estoy segura de que va a sorprender», confiesa Mónica Gallardo, a quien su marido, excapitán del Real Valladolid, le ha despertado esta mañana con el tema de Serrat, 'Hoy puede ser un gran día'. «Para mí también va a ser una noche muy especial», asegura la estilista.