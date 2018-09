«Quien haya roto la cortesía entre Diputación y Ayuntamiento, que la recomponga» Jesús Julio Carnero, en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel. / Agapito Ojosnegros El presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, Jesús Julio Carnero, asegura que excepto «casos puntuales», no habrá fuga de alcaldes del PP a Ciudadanos LORENA SANCHO YUSTE Valladolid Domingo, 16 septiembre 2018, 10:07

La agenda de Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, echa humo. Tiene ocho meses para inaugurar el castillo de Fuensaldaña y el Cubo de Villa del Prado, dos de los proyectos prioritarios del mandato, y para plantar cara al caballo de batalla de conseguir Internet para todos los pueblos. Y, entre tanto, y ya casi en vísperas de elecciones, para confeccionar listas en la provincia y en la capital. El candidato o candidata de Valladolid se dará a conocer, dice, en unas semanas. Para entonces espera que el Ayuntamiento haya solucionado la falta de «cortesía institucional» que en los últimos meses ha marcado con la Diputación. Hoy, de momento, no se sentará en el palco del Real Valladolid junto al alcalde, Óscar Puente. «No quiero polémicas, pero sí sentirme cómodo».

–Castillo de Fuensaldaña, Meseta Sport, el Cubo de la Granja José Antonio...¿Qué proyectos verán la luz antes de mayo?

–En el castillo de Fuensaldaña estamos trabajando para que antes de que acabe 2018 podamos ponerlo en marcha. Es un proyecto prioritario. En el Cubo ya en este momento se puede realizar cualquier actividad con la intención de que sea un centro de referencia de alimentos. Y Meseta Sport es un proyecto que teníamos en marcha, con partidas presupuestadas para que se adjudicara este año. Ha habido una decisión política por parte del grupo socialista y de los otros grupos de izquierda en la institución provincial, que han decidido que Meseta Ski debe ser conocido por el ministerio fiscal porque entienden que puede haber irregularidades. Siempre me ha movido la prudencia política y es la que ahora nos obliga a esperar y ver qué dice la Fiscalía. Las explicaciones a los vecinos de la zona se las tiene que dar, por tanto, Teresa López, responsable del PSOE.

–Ciudadanos ha sido uno de los grupos que más ha insistido en la investigación de Meseta Ski. Tanto en este proyecto como en el resto del mandato, ¿ha sido un socio de Gobierno o el azote del PP?

–Ciudadanos ha sido el grupo que facilitó mi investidura y del equipo de gobierno y el que ha facilitado algo tan importante como la aprobación del presupuesto anual. Por tanto, no podemos hablar en ningún caso de azote, quizás tampoco de socio, simplemente de un partido que ha facilitado estos hechos trascendentes.

–¿Le resulta difícil gobernar en minoría?

–En mayoría absoluta se gobierna muy bien, es un ejercicio sencillo, pero el ejercicio de responsabilidad es único. En minoría se gobierna de manera más complicada pero la responsabilidad es compartida.

–¿De qué proyecto truncado comparte responsabilidad con la oposición?

–Hay un tema que intentamos con Fundación Personas en la Casa Cuna y no hubo posibilidad por parte de los grupos políticos de entender una bondad de proyecto, que redundaba, desde el punto de vista de la atención a personas con discapacidad, en un incremento exponencial de las personas que podíamos atender, y después en la creación de empleo. Quizás esa sea la espina que tengo clavada. Del resto, hemos ejecutado el programa en más del 95%.

–Pero Internet sigue sin llegar a todos los pueblos.

–Internet es la clave de futuro del mundo rural, necesitamos una buena infraestructura que permita que las personas puedan utilizar las nuevas tecnologías. Se me antoja como el principal caballo de batalla. Hemos avanzado muchísimo, pero no voy a estar satisfecho hasta que tengamos el cien por cien de cobertura. ¿Cómo? Intentando convencer a las operadoras y empresas privadas de que aquello a lo mejor no es lo suficientemente atractivo desde un punto de vista económico, pero sí que lo es desde un punto de vista de rentabilidad social.

–¿No hay marcha atrás en su decisión de no ser candidato a la Diputación?

–Mi decisión está siempre condicionada por lo que diga el partido. Siempre lo he manifestado, que ni pedir ni rehusar. Creo que hay una etapa cumplida que es la de ocho años, pero en todo caso estoy a expensas de lo que diga mi partido.

–¿Y si le dice que repita?

–Si mi partido me dice que repita, me lo tendré que pensar, lógicamente. Pero creo que he hablado de manera clara a lo largo del tiempo.

–En las últimas semanas se ha podido ver a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en numerosos actos sociales e institucionales. Su nombre es uno de los que más suena como candidata a la Alcaldía. ¿Ha empezado ya la precampaña del PP?

–La precampaña ha empezado, pero no por eso, sino porque llevamos en esta vorágine desde hace tiempo y estamos a menos de nueve meses de las elecciones. El candidato a la Alcaldía de Valladolid, sea hombre o mujer, es una decisión que le corresponde a Madrid, a través de un calendario que a día de hoy no está establecido y en el que se nos preguntará al partido a nivel provincial y regional. Ese calendario no se ha producido, será entre septiembre y octubre. Sé que especular con nombres es interesante.

–Una vez que se conozca el candidato a la Alcaldía, y en el caso de que no sea usted, ¿cree que terminará la tensión que últimamente existe entre la Diputación y el Ayuntamiento?

–Tanto la Diputación como yo hemos mantenido siempre una relación con el Ayuntamiento de Valladolid que entraba dentro de la cortesía institucional, que es lo que tenemos que ser porque es a lo que nos han obligado los ciudadanos. El Partido Popular, la Diputación Provincial y Jesús Julio Carnero no han roto esa cortesía institucional, son otros los que han decidido romperla. Y no voy a hacer nada ni en un sentido ni en otro. Cada uno tiene que responder por sus actos y por sus hechos.

–¿Este domingo le veremos sentado junto al alcalde, Óscar Puente, en el palco del Real Valladolid?

–He hablado ya con el presidente del Real Valladolid y hemos buscado una solución óptima para que yo pueda estar cómodo y acompañando al Real Valladolid.

–¿Y cúal es?

–Yo creo que uno tiene que estar cómodo, y voy a estar al otro lado del presidente del Real Valladolid, acompañando al presidente del equipo visitante.

–¿No teme que se pueda dar una imagen fría de cara al exterior entre las dos instituciones?

–Es que la Diputación no ha roto la cortesía institucional. Quien la haya roto, que la recomponga.

–Están ya confeccionando las listas en la provincia. ¿Habrá algún otro acercamiento, como ha ocurrido en Arroyo, a partidos independientes para que lideren el PP?

–Nosotros estamos trabajando internamente en la confección y trabajo de todas esas listas, a un buen ritmo, pero no puedo anticipar nada porque no están constituidos los comités.

–¿Van a tener cabida los alcaldes que quieran seguir y que no le apoyaron en las primarias?

–Ahí digo una cosa: comité electoral provincial. Aquí no se trata de haber apoyado a fulano o mengano, aquí se trata de ver las juntas locales, de ver lo que señala el comité electoral y a partir de ahí, andar.

–¿Teme una fuga de alcaldes hacia Ciudadanos?

–En absoluto. El PP va a presentar candidaturas en el cien por cien de los municipios y puede haber cuestiones puntuales, pero en absoluto podemos hablar de fuga.