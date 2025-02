La Rondilla pide medidas para que menos coches crucen el barrio y respeten la velocidad

La asociación vecinal Rondilla pedirá al Ayuntamiento «un estudio sobre la ordenación del tráfico en el barrio y la peatonalización de algunas calles», según la ... propuesta presentada este martes en la asamblea anual (la número 55) que el colectivo ha celebrado en su sede de la calle Portillo de Balboa. El objetivo, explica la presidenta, Concha Morán, es pacificar el tránsito por la zona y evitar que muchos vehículos («cada vez son más») atraviesen las calles centrales del barrio.

«Durante el último concejo abierto con el alcalde y los concejales, ya les planteamos nuestra inquietud por el tráfico, propusimos algunas ideas, pero no fueran atendidas», explica Morán, quien subraya que durante los últimos meses ha aumentado la presión que sufren vías como Cardenal Cisneros o el puente de Santa Teresa. Desde la asociación recuerdan que uno de los puntos que más les preocupan es la conexión de la avenida de Santa Teresa con Cardenal Torquemada, un cruce con alta presión de tráfico para el que los vecinos piden una solución, «tal vez en forma de raqueta, aunque desde el Ayuntamiento no han dicho que no lo ven».

Los residentes piden además medidas efectivas para que los conductores cumplan el límite máximo de 30 kilómetros por hora obligatorio en las calles de un carril en cada dirección. Vinculado con la movilidad, también han solicitado la peatonalización de calles como González Dueñas. «Es una vía muy pequeña, pero el Consistorio no está por la labor. Nos dijeron que la calle está llena de vados, pero también los hay en la calle Santiago. Ahora, tienes que caminar por la calzada por los continuos desniveles qeu hay en la acera».

Esta preocupación por la fluidez del tráfico se suma a otras inquietudes del barrio, que pasan, por ejemplo, por el eterno retraso de las obras del edificio de la Seguridad Social (en la calle Cardenal Torquemada) o la reactivación de las galerías comerciales. Reclaman, además, una «ampliación y mejora de horas de pediatría, salud mental y fisioterapeutas» en el centro de salud del barrio, ante lo que consideran un «deterioro de la sanidad» que sufren los residentes del entorno.

Durante la asamblea, se respasaron las acciones sociales que desarrolla la asociación, tambíén a través de la Fundación Rondilla, en materia educativa, laboral y de integración social. Durante el año pasado, la fundación (que cuenta con 16 personas contratadas, doce voluntarios y diez en prácticas) acompañó a 379 participantes en los 23 cursos y talleres de aprendizaje a lo largo de la vida (con 113 hombres y 226 mujeres implicadas). Además, sirvió de guía y apoyo para 95 menores y jóvenes (de 69 familias), que asistieron a actividades socioeducativas, con refuerzo escolar, prevención de conductas de riesgo e intervención con familias. Los programas laborales alcanzaron a 799 beneficiarios (468 mujeres y 331 hombres), con la formalización de 411 inserciones laborales, con 117 empresas y familias contratantes. Y atendieron a 1.436 personas inmigrantes (511 hombres y 925 mujeres), en los servicios de acogida, asesoría, alfabetización y castellano o preparación del examen para obtener la nacionalidad extranjera.

Estas personas beneficiarias procedían de 51 países, por lo que el lema con el que se ha presentado esta asamblea es 'Convivimos en la diversidad'. De acuerdo con los últimos datos del padrón (a 1 de enero de 2025), en La Rondilla residen 15.978 personas, sin contar con las 4.776 de Santa Clara y las 6.889 del vecino barrio de Hospital. De ellas, 2.152 proceden del extranjero (el 13,4% del total).

El colectivo vecinal (que cuenta con 488 asociados) reforzará durante este año el programa de buena vecindad (pese a que ya no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento), ahondará en su apuesta por las energías limpias y reivindicará acciones de accesibilidad, confort y rehabilitación de viviendas en el barrio. Aseguran, además, que mantendrán el ojo atento para hacer «seguimiento del arbolado viario (hay alcorques vacíos) y del buen estado del puente de Santa Teresa».