Román Rodríguez repite como candidato a la Alcaldía de Laguna El alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez. / Santiago Bermejo El actual regidor de Independientes se marca como «principal objetivo» poner en marcha el polígono Los Alamares para reactivar el empleo JESÚS NIETO Laguna de Duero Domingo, 17 marzo 2019, 20:02

No hubo sorpresa, aunque según confirmó el propio alcalde y candidato de Independientes por Laguna, Román Rodríguez, hasta hace unos quince días no tenía claro si repetiría en el primer lugar de la lista de su grupo político. «Han sido los compañeros de partido los que me han animado a que esté al frente otros cuatro años hasta que los más jóvenes tengan la suficiente experiencia para coger el relevo», declaró para anunciar a continuación que este será su último mandato.

El regidor considera que aún le quedan muchas cosas por hacer por y para Laguna. «Mis dos retos para los próximos cuatro años es mejorar los accesos salidas del municipio. Todas las formaciones políticas de Laguna deberíamos unirnos para intentar que tanto el Gobierno nacional como el regional nos ayuden para mejorar las salidas hacia Valladolid».

Aunque reconoció que «lo que más me preocupa» es la responsabilidad que tiene con los vecinos y que «estén contentos», revindicó que su «principal objetivo» es poner en marcha el polígono industrial de Los Alamares. «Hemos firmado un convenio con Valladolid y La Cistérniga para llevar todas las aguas residuales del polígono a la capital y esperamos que este mismo año podamos empezar a vender todas las parcelas y crear empleo, que es lo que necesita Laguna de Duero».

Negociaciones con cualquier formación

En cuanto a las Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo, Rodríguez apuntó que espera ganar, aunque «no con mayoría absoluta, porque ahora eso ya es muy difícil». En cuanto a estos cuatro años trabajando junto con el PSOE, declaró que «cuando gobiernas con un partido que no es el tuyo, cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero no ha habido ningún problema, salvo alguna discrepancia puntual». Aun así, insistió que en el futuro negociará con cualquier partido que quiera trabajar por Laguna y para Laguna «sea el que sea».

«No debemos olvidar que somos un partido que nació por Laguna y no tenemos más motivaciones que seguir luchando y trabajando para Laguna y para todos sus vecinos y vecinas. No hay más pretensiones. No hay más objetivos. No hay sujetos que desde arriba nos indiquen lo que hay que hacer por y para Laguna», concluyó el alcalde.