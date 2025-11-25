El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles

Sonia Quintana Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 07:54 Comenta Compartir

Es una de las joyas escondidas de Valladolid. La capilla relicario de la iglesia de San Miguel y San Julián es la única en ... la capital que, en la actualidad, sigue utilizándose para el fin que fue conceciba. De planta cuadrada y cubierta de bóveda de pañuelo, se cierra con una verja hacia la sacristía, hoy su acceso exclusivo. En tiempos pretéritos se podía entrar también a su interior desde el brazo del Evangelio, mediante una puerta en el sotabanco del retablo de San Francisco Javier, también relicario, cuya imagen central está considerada uno de los prototipos más logrados y personales del escultor Gregorio Fernández. No hay que olvidar que este templo vallisoletano fue la antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Valladolid, reconvertida desde finales 1775 (tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles) en la iglesia de San Miguel y San Julián, tras trasladarse a él las parroquias de San Miguel y San Julián y Santa Basilisa.

Las capillas relicario fueron muy habituales en las iglesias de la Compañía de Jesús en la provincia de Valladolid desde finales del siglo XVI, llegando a su momento cumbre en la segunda mitad del XVII. Presidida por un pequeño retablo de 1613 con esculturas del taller de Gregorio Fernández, la de San Miguel y San Julián contiene más de 200 restos de santos y santas de diferentes épocas. El retablo, de mediados del siglo XVII, está presidido por una Virgen con Niño rodeada por el Apostolado completo y los cuatro evangelistas. Es el único lugar en el mundo que custodia huesos de los 12 apóstoles... y los cuatro evangelistas (San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelista). Noticias relacionadas El surtidor de 1936 en una céntrica gasolinera de Valladolid La 'pisoteada' frase de Tolstói en Valladolid Los tres edificios dinamitados en Valladolid La casa de los cadáveres de Valladolid Junto a los huesos de los 12 apóstoles, la capilla relicario de la iglesia de San Miguel y San Julián guarda otra fabulosa curiosidad: huesos de tres Papas. De San Gregorio, sexagésimo cuarto Papa de la Iglesia católica, considerado uno de los cuatro grandes Padres de la Iglesia; de Sotero, 12º Papa de la Iglesia católica, a quien se conoce como el Papa de la caridad; y de Calixto I, el 16º Papa. Las tres reliquias papales se conservan en tres extraordinarios bustos de madera policromada y dorada con la teca incrustada donde se conservan los fragmentos de huesos de estos tres Papas. Los bustos relicarios de San Calixto I y San Sotero, ambos de autores anónimos, pueden verse estos días en la exposición 'Reliquias y relicarios', ubicada en la sacristía del templo vallisoletano.

