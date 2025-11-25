El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rodrigo Ucero
El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles

La capilla relicario del siglo XVII de la iglesia de San Miguel y San Julián contiene más de 200 restos de santos y santas de diferentes épocas

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:54

Es una de las joyas escondidas de Valladolid. La capilla relicario de la iglesia de San Miguel y San Julián es la única en ... la capital que, en la actualidad, sigue utilizándose para el fin que fue conceciba. De planta cuadrada y cubierta de bóveda de pañuelo, se cierra con una verja hacia la sacristía, hoy su acceso exclusivo. En tiempos pretéritos se podía entrar también a su interior desde el brazo del Evangelio, mediante una puerta en el sotabanco del retablo de San Francisco Javier, también relicario, cuya imagen central está considerada uno de los prototipos más logrados y personales del escultor Gregorio Fernández. No hay que olvidar que este templo vallisoletano fue la antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Valladolid, reconvertida desde finales 1775 (tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles) en la iglesia de San Miguel y San Julián, tras trasladarse a él las parroquias de San Miguel y San Julián y Santa Basilisa.

