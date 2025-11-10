Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

'Cuida la tierra que te da de comer'. Así reza una simbólica pintada, que destaca entre los numerosos grafitis que cubren cada centímetro de ... las paredes del cobertizo del parque Ribera de Castilla en el que ayer se desperezaban a primera hora de la mañana dos indigentes que durmieron al raso, tapados literalmente hasta la cabeza con un saco de dormir y mantas, después de pasar al raso la madrugada más fría vivida en la capital desde abril (el mercurio bajó hasta los 1,5 grados).

Y por allí, ante ellos y sus escasas pertenencias, paseaban los vecinos y deportistas que habitualmente utilizan este pulmón verde de La Rondilla para caminar y hacer deporte sin que ni unos ni otros se inmutaran siquiera. La presencia de personas sin hogar es una constante en las riberas del Pisuerga, donde pernoctan a diario la mayoría de las cerca de ochenta personas que las entidades sin ánimo de lucro estiman que duermen en las vías públicas de la capital.

Paseantes y deportistas pasan a diario ante personas durmiendo en el parque Ribera de Castilla entre la indiferencia de ambos

Y no solo en La Rondilla, como es el caso de los dos indigentes que ayer dormían en la caseta situada junto al instituto Ribera de Castilla o de un tercero que, ya levantado, acarreaba pasadas las nuevas de la mañana su colchón y una enorme bolsa de basura negra con sus enseres que ocultó, hasta la noche siguiente, entre los arbustos de la plaza Alberto Fernández del mismo barrio. Los vanos bajo los puentes del río, desde el de Juan de Austria hasta el de la Condesa Eylo, pasando por el deI Isabel la Católica o el de Poniente, y los jardines de sus márgenes sirven también para dar cobijo a las numerosas personas sin hogar que, en muchos casos, rechazan pernoctar en el albergue municipal de La Victoria (en el paseo de Extremadura).

Tanto es así que es habitual la presencia de indigentes durmiendo sobre la hierba frente a las citadas instalaciones. En ellas pernoctan a diario 60 personas. Y otras muchas lo hacen antes sus mismas puertas, en el parque que da al río, o en portales del entorno.

Los vecinos del barrio han alertado precisamente de esta situación y reclamado al Ayuntamiento que adopte medidas, por un lado, para proteger y ofrecer recursos a estas personas y, por otro, limpiar las castigadas riberas de las basuras acumuladas no solo por sus desperdicios sino también por botellones y conductas incívicas de otros ciudadanos.