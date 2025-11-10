El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre pasea por el parque Ribera de Castilla junto al sotechado donde dormían ayer por la mañana dos indigentes en sacos y mantas. J. Sanz

Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

El parque de La Rondilla concentra a numerosas personas que pasan la noche envueltas en sacos y mantas en cualquier recoveco a cubierto

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

'Cuida la tierra que te da de comer'. Así reza una simbólica pintada, que destaca entre los numerosos grafitis que cubren cada centímetro de ... las paredes del cobertizo del parque Ribera de Castilla en el que ayer se desperezaban a primera hora de la mañana dos indigentes que durmieron al raso, tapados literalmente hasta la cabeza con un saco de dormir y mantas, después de pasar al raso la madrugada más fría vivida en la capital desde abril (el mercurio bajó hasta los 1,5 grados).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

