Dos estudiantes vallisoletanos reciben una beca para formarse en el extranjero Pablo Busto, de Camporredondo, recoge la beca de manos de la Reina Letizia. Pablo Bustos continuará su formación en Estados Unidos y Gabriel Vivas en Londres. En total, 120 universitarios españoles han sido seleccionados por la Caixa B. M. C. Valladolid Miércoles, 29 mayo 2019, 14:32

Los estudiantes vallisoletanos Gabriel Vivas y Pablo Bustos recogieron ayer de manos de la Reina Letizia dos de las 120 becas que La Caixa ha concedido para la formación de estudiantes en el extranjero en la 37 edición del programa.

Pablo Busto Caviedes ha obtenido una beca para continuar un máster en Administración Pública en la Columbia University de Estados Unidos. Graduado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, este joven de Camporredondo nacido en 1995, ha ampliado su formación con estancias académicas en Brasil y en Barcelona. Además, ha colaborado con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participando en el grupo de investigación '¿Ayuntamientos plurales? La representación política de los inmigrantes en España' y actualmente cursa un máster en Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid.

La beca que ha recibido Gabriel Vivas Martínez, por su parte, le servirá para continuar con un máster en Teatro Aplicado en la Royal Central School of Speech and Drama of London. Nacido en Venezuela en 1992, pero residente en Valladolid, se graduó en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y ha ampliado su formación en la Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia de Tallin (Estonia), en la Inspire Foundation (Marsaskala, Malta), donde se formó en intervención social con personas autistas y con discapacidad, y con la realización de un máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid.

Gabriel Vivas saluda a la Reina Letiza, ayer, en Madrid.

Gabriel Vivas, además, ha trabajado como facilitador de teatro social y pedagogo de teatro inclusivo en organizaciones como Escena Diversa y SPS de Madrid y como formador de trabajadores sociales en Hungría, Holanda, Polonia, Italia y Grecia. También ha ejercido como asesor de diversidad funcional e inclusión en congresos como el Foro Binacional de Juventud en Cascaes; el S&D School of Democracy del Parlamento Europeo en Reggio Emilia y el Voices of Young Refugees (VYRE) en Estrasburgo.

En la última edición de las becas de La Caixa se han presentado 1.226 estudiantes. Ayer, solo se dieron cita en Madrid los 120 seleccionados, en un acto presidido por el Rey Felipe y la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá.

Las 120 becas concedidas en esta edición se reparten entre Europa (65) y América del Norte y Asia-Pacífico (55). La edad media de los becarios de esta convocatoria es de 26 años -55% son hombres y el 45% mujeres- y predominan los estudiantes de ingenierías y tecnologías. El programa de becas de La Caixa comenzó en el año 1982, y durante este tiempo La Caixa ha destinado 161,9 millones para becar a 3.335 estudiantes españoles. En esta edición, se han destinado 10,3 millones de euros. Una pequeña parte contribuirá a que Pablo y Gabriel completen su formación.