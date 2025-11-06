Revientan las ventanillas de muchos coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»

«La Policía Nacional tiene constancia. Pase por la comisaría de Delicias a denunciar, con el vehículo. Gracias». Es el mensaje que se ha encontrado ... o se encontrará un vecino de la calle Rigoletto de la urbanización Fuente Berrocal en su vehículo. Junto a ese papelito, arrancado de un cuaderno y colocado en la ventana del conductor, se hallan restos de los destrozos, con una ventana trasera reventada y decenas de minipartículas de cristales en el piso.

Este es uno de los muchos vehículos afectados en la zona después de una madrugada delictiva con gran cantidad de coches asaltados para llevarse todo lo que han pillado a su paso. Porque el recorrido criminal, además de la calle Rigoletto, se extiende al menos por vías limítrofes como Tosca, Electra, Parsifal y Aida.

Preocupación en el barrio, porque además de robar todo lo que han pillado a su paso en el interior de los vehículos, se «han llevado las llaves y mandos para acceder a las viviendas». Y en algunos casos hasta la documentación para «conocer con exactitud la casas», si bien no hay constancia de asaltos a domicilios. Es el testimonio de varios de los afectados tras percatarse a primera hora de la mañana de lo sucedido, si bien fuentes oficiales insisten y recalcan que «de momento solo se investiga como robos en el interior de vehículos, sin descartar futuras hipótesis».

Reparación de mandos

Esta madrugada de coches reventados en Fuente Berrocal ha derivado en el crecimiento del escepticismo de sus vecinos, preocupados tras los hechos de la noche. Hasta tal punto, que a eso de las 13:00 horas de este miércoles se podían ver vehículos de empresas que se dedican a la reparación y cambios de mandos de coches y de viviendas.

Sobre esas horas, tras conocer la noticia, se ha acercado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, para ver 'in situ' los destrozos y valorar la situación.

Precisamente, según relatan los vecinos de Fuente Berrocal, la Policía Nacional ha mantenido recientemente una charla con los propietarios para dar respuesta a esa inquietud, sobre todo tras el robo en una de las viviendas hace unas semanas, en la que autor o autores accedieron por una ventana al domicilio.

«De momento solo se investiga como robos en el interior de vehículos, sin descartar futuras hipótesis» Fuentes oficiales de la Policía Nacional

Ante el cariz que ha tomado la situación, se recomienda no dejar ningún objeto en el interior de los coches, sobre todo llaves, mandos y documentación en la que aparezca información personal como la dirección de la vivienda. Estos hechos, según distintas fuentes, se han repetido en las últimas semanas en otros puntos de la ciudad como en la urbanización Santa Ana.

Ampliar El subdelegado del Gobierno se asoma ante uno de los coches afectados. Carlos Espeso

Asimismo, sobre el suceso de esta noche, muchos vecinos lamentan los fallos de suministro de luz, tanto de la noche de este martes como en días previos. Una situación, sin saber si existe relación, que se repitió durante los robos al municipio de Boecillo hace más de una semana.

De igual manera, varios afectados apuntaron que no había luz en el momento de los asaltos.