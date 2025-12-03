Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía

Un intento de atraco durante esta madrugada en una tienda de telefonía en el número 10 de la avenida de Segovia, en el barrio Delicias, ... se ha saldado únicamente con daños materiales, pese a lo obstinado del sospechoso, que trató de introducirse en el local durante casi 15 minutos. Así se desprende de lo registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron la llegada del individuo minutos antes de las seis de la mañana (los fotogramas marcan el horario de verano). Las imágenes revelan como, piedra en mano, revienta parte de la cristalera de la puerta en varios asaltos, llegando a intentar entrar por el boquete y abrir la puerta desde el interior. No lo consigue y en torno a las seis y diez de la mañana, decide abandonar el lugar, coincidiendo con la presencia de un viandante en la acera contraria.

El aviso entraba en la sala de operaciones de la Policía Municipal a las seis y cuarto de la mañana, cinco minutos después de que cesara en su intento por asaltar un negocio en el que finalmente solo han tenido que lamentar daños materiales. A su llegada al lugar de los hechos, las patrullas hicieron una batida para tratar de localizar al individuo, que ya había abandonado también las inmediaciones.

El boquete, de gran tamaño y que obligó a precintar el acceso, llamaba la atención esta mañana de vecinos y otros comerciantes de la zona, que entraban a interesarse por lo sucedido. La tienda permanece cerrada a la espera de poder recobrar la actividad cuando se subsanen los desperfectos causados, pero en su interior Aiman Zaid, dueño del negocio, Opportunity Phone, vigila para que nadie pueda entrar a consumar un asalto que finalmente ha quedado en un susto y que llega cuando apenas llevan dos meses abiertos en el barrio. En parte, gracias a la colaboración ciudadana. Fue el propio hijo de la propietaria del local, detalla, quien llamó a la Policía al ver la puerta rota.

Estado en el que ha quedado la puerta del local. Rodrigo Ucero Estado en el que ha quedado la puerta del local. Rodrigo Ucero 1 /

«Gracias a Dios solo ha sido el cristal, no ha pasado nada más», confirma Aiman, aún con el susto aún en el cuerpo después de que en torno a las 06:20 horas lo despertara la llamada de los agentes, que le informaron de los daños en su negocio. Mínimos, a tenor de lo que podría haberse llevado, pues tras visionar las imágenes intuye que la idea del asaltante era «llevarse todo» lo que hubiera en el local. «No ha podido entrar porque pese a romper el cristal no ha podido abrir la puerta. Podría haber roto el escaparate, donde también había algunos móviles, pero ha intentado entrar», razona.

Aiman ya ha puesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional por los hechos relatados. El autor de los daños, apunta, aún no ha sido identificado, aunque espera que puedan dar con su paradero para que no vuelva a tratar perpetrar nuevas acciones delictivas, ni en su negocio ni en otros de la zona, pues ya han sufrido varios hechos similares. «No es el primer caso que pasa en esta avenida, tanto robos consumados como intentos de robos. En otra tienda cercana pudieron localizar al ladrón, seis años tardó el juicio y no le pasó nada», lamenta.