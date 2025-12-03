El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imágenes de la cámara de seguridad que ha captado el intento de atraco en una tienda de telefonía. A la izquierda, estado en el que ha quedado la cristalera.

Valladolid

Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía

La cámara de seguridad del local grabó cómo el sospechoso trató de introducirse en la tienda durante casi 15 minutos, hasta que abandonó el lugar poco antes de que un testigo alertara a la Municipal

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:28

Un intento de atraco durante esta madrugada en una tienda de telefonía en el número 10 de la avenida de Segovia, en el barrio Delicias, ... se ha saldado únicamente con daños materiales, pese a lo obstinado del sospechoso, que trató de introducirse en el local durante casi 15 minutos. Así se desprende de lo registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron la llegada del individuo minutos antes de las seis de la mañana (los fotogramas marcan el horario de verano). Las imágenes revelan como, piedra en mano, revienta parte de la cristalera de la puerta en varios asaltos, llegando a intentar entrar por el boquete y abrir la puerta desde el interior. No lo consigue y en torno a las seis y diez de la mañana, decide abandonar el lugar, coincidiendo con la presencia de un viandante en la acera contraria.

