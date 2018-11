El reto de vivir de las redes sociales en Valladolid

«Si se acaba el rendimiento deportivo, se acaba el resto»

Marta García es una de las joyas del atletismo español. Con la mínima del campeonato de Europa en el bolsillo y con un interminable palmarés, guarda un contrato de patrocinio con Nike. «Nunca me he considerado 'influencer' como tal, realmente creo que no lo soy». A día de hoy desarrolla su actividad fundamentalmente en Instagram, una red social en la que tiene 4.700 seguidores aproximados. «Subo contenidos sobre lo que hago en mi día a día. Me siguen por mi trayectoria deportiva, no por la popularidad», reflexiona.

«Cada uno tenemos nuestros puntos fuertes. Mostrar esa parte puede dar fuerza a otras persona», razona la atleta. García tuvo contratos con otras marcas –que prefiere dejar en el anonimato– que le exigían condiciones en las redes sociales, «pero actualmente no tengo ninguna». A pesar de ello, publica contenido en el que se le puede ver posar con ropa de la marca que le patrocina.

¿El éxito en las redes sociales y en los patrocionios depende del rendimiento deportivo? Ante la corta vida útil de los atletas, la atleta piensa que «depende hasta dónde llegues y de lo que hayas sido» pero que «en la mayoría de los casos si se acaba el rendimiento, se acaba el resto».