Un reto para que los vallisoletanos coman sano

Daniel Grandmontagne. / L. N. Daniel Grandmontagne pone en marcha un proyecto de 'coaching' nutricional en Valladolid, en el que utiliza su propio nombre como marca LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 23 septiembre 2018, 12:03

Dicen que los errores pueden ser buenos maestros del éxito. Eso mismo opina el protagonista de esta historia, Daniel Grandmontagne quien, tras emprender hace años, ha sabido aprender de aquella experiencia para crecer como profesional y marcarse nuevas metas. Él acaba de poner en marcha un proyecto de 'coaching' nutricional en Valladolid, en el que utiliza su propio nombre como marca.

Siempre le atrajeron los temas relacionados con la nutrición, la cocina sana y el culto al cuerpo, por eso, nadie se sorprendió cuando quiso estudiar formación profesional en Química Alimentaria. Le entusiasmó tanto, que más tarde estudió Ingeniería Técnica Agrícola, especializada en Industrias Agroalimentarias, y no contento con eso, se acabó licenciando en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Su primer contacto con el mundo laboral fue con una beca en Campofrío como técnico de calidad. A partir de ahí, su currículum no ha hecho más que aumentar, trabajando en importantes empresas del sector de la agroalimentación, siempre en puestos de responsabilidad, llevando temas de control de calidad y producción. «Llegó un momento en mi vida en el tenía ganas de hacer algo diferente. Quería trabajar por cuenta propia y monté una consultora de prevención de riesgos laborales y formación. Fue entonces cuando estudié un posgrado de psicología positiva y sentido del humor, porque pensé que me ayudaría a conectar mejor con mis clientes», cuenta. No le fue mal, pero en 2014 decidió vender sus acciones en la empresa para volver a trabajar por cuenta ajena.

El dato Emprendedor. Daniel Grandmontagne Rubio (39), 'coach' nutricional. Fecha de inicio de la actividad. 22 de febrero de 2018. Contacto. Calle Santa Lucía, 10-12. 47005 Valladolid. Telf: 610 354 800. www.nutricion.enaccioncoach.es

Mientras buscaba trabajo, hizo un máster en 'coaching' nutricional, pensando en un futuro retomar el emprendimiento en algo relacionado con su pasión, la nutrición. Su último empleo, antes de emprender, fue como responsable de I+D en una empresa de congelados, pero tras una reestructuración interna, Daniel se quedó en paro. «Decidí que era el momento de dedicarme a enseñar a la gente a comer sano y empecé a trabajar en el plan de empresa. Esta vez quería hacer las cosas bien. Por eso me apunté a la formación CREA para emprendedores, que me ha resultado muy útil. Si esta misma formación la hubiera recibido hace años, seguramente no hubiera montado la consultoría, o lo hubiera hecho de otra manera. En aquel momento yo no estaba suficientemente preparado, no hice un estudio de mercado, ni de viabilidad. El CREA me ha enseñado que para emprender hay que planificar cada aspecto de la empresa. Yo en su día no lo hice y ahora no quería cometer los mismos errores», relata.

El pasado mes de febrero se dio de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, beneficiándose de la reducción en la cuota de autónomos. Tras unos meses dedicado por completo a la puesta en marcha de su negocio, el pasado julio comenzó a compaginarlo, con un trabajo como comercial de telecomunicaciones. «Emprender es complicado y quiero ir poco a poco, asegurando cada paso que doy. No quiero hacer una gran inversión sin estar seguro de cómo me va a ir», cuenta.

Ofrece asesoramiento nutricional integral. Pasa consulta en las instalaciones del Centro Médico-Estético Sensaciones, en la calle Santa Lucía, en las tardes de los martes y jueves. «Ayudo a las personas a conseguir sus objetivos, bien sea perder o aumentar de peso, coger masa muscular o mejorar su rendimiento deportivo. El 95% de las personas que acuden a consulta lo hacen para adelgazar, pero también son muchos los que quieren mejorar sus hábitos alimentarios», informa este emprendedor, que a partir del mes de octubre comenzará a impartir talleres formativos grupales. «La gente, en general, se planifica mal, siempre tiene prisas y mucho estrés en las comidas. La mayoría saben lo que tienen que comer para estar sanos, pero no lo hacen. Y todos, buscan soluciones rápidas a su problema de peso, pero eso es imposible. No hay soluciones inmediatas y que sean efectivas. Se trata de cambiar el estilo de vida, y como eso es complicado, lo mejor es apoyarse en un profesional», invita Daniel.

La primera consulta la destina a conocer los hábitos alimenticios de cada cliente. Qué come, dónde, a qué horas y con quien. Información que le servirá para ofrecer una solución adaptada a cada necesidad. «Trato de averiguar las motivaciones que han llevado a cada persona hasta la consulta. Eso es lo más importante, porque si luego surgen resistencias, me será más fácil ayudarles a hacerlas frente», asegura.

En junio lanzó un reto a los vallisoletanos a través de un grupo privado de Facebook para adelgazar 4 kilos en 28 días. Él lideraba el grupo dando las pautas semanales, resolviendo las dudas e incluso, facilitando recetas de cocina. En vista de los excelentes resultados, el próximo 24 de septiembre, lanzará un nuevo reto, 'Valladolid come sano', con el objetivo de que todos los participantes del grupo aprendan en cuatro semanas, a llevar una dieta saludable tras los excesos del verano.

Daniel también ofrece servicio de Personal FoodShopper, para acompañar al cliente hasta su establecimiento de alimentación habitual, y así, ayudarle a realizar una compra más sana. «Les enseño a interpretar el etiquetado y a hacer una buena planificación para que adquieran sólo lo que realmente necesitan. Ahorrarán dinero en sus compras mejorando la calidad de los productos que consumen», concluye.